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Губернатора Забайкалья расстроило нежелание женщин рожать детей

Губернатора Забайкалья расстроило нежелание женщин рожать детей
Власть,  Фото:пресс-служба правительства Забайкалья
Осипов уверен, что в этом их главное предназначение, а всё остальное – вторично

Глава соседнего с Бурятией Забайкальского края считает, что до жителей региона не доносят информацию о том, в чём в первую очередь должна состояться женщина. А главное её предназначение, по мнению Александра Осипова, заключается в рождении детей.
 
Такое заявление Осипов сделал во время итогового отчёта краевого Минсоцзащиты за 2022 год. Его тут же растиражировали местные СМИ.

Началось всё с того, что вице-премьер правительства Инна Щеглова сообщила: жительницы Забайкалья всё чаще откладывают рождение первенца на 30-35 лет. Это, по её словам, снижает  шансы воспроизвести на свет третьего и четвёртого ребёнка, отмечает портал «Chita.ru».
 
Осипов, в свою очередь, отметил: ни на федеральном, ни на дальневосточном, ни даже на краевом уровне нет соответствующей информационной работы – мол, женщинам не объясняют, «как правильно жило человечество тысячелетиями, когда женщина понимала, что самое главное, в чём она должна состояться – это подарить жизнь».

- Всё остальное – вторично, – уверен забайкальский губернатор. – Мы этого не делаем, позволяем и дальше деформироваться и общественным, и личным ценностям. К чему мы в итоге приведём и человечество и наш Забайкальский край? К опустыниванию, к вымиранию?
 
Александр Осипов добавил: необходимо придумать материальный стимул для того, чтобы поддерживать семьи в решении завести или сохранить ребёнка. В 2021 году он говорил, что женщины в Забкрае не хотят заводить детей при всех социальных гарантиях, и из-за этого численность населения сильно сократилась за последние 20 лет, пишет «Chita.ru».

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