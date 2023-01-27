27 января

26 января

Популярное

У экс-главы села в Бурятии нашли незаконное оружие и боеприпасы

У экс-главы села в Бурятии нашли незаконное оружие и боеприпасы
Власть,  Фото:pixabay.com.
Он обвиняется в совершении нескольких преступлений

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы сельского поселения в Тарбагатайском районе Бурятии. Он обвиняется в совершении двух преступлений по ч. 2 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог», а также по ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение огнестрельного оружия, боеприпасов».

По версии следствия, в ноябре 2021 года он фиктивно трудоустроил водителя, знаю, что человек не будет работать на этой должности. На основании подложных табелей с указанного времени по март 2022 года водителю выплачено 59 тысяч рублей, из которых 55 тысяч рублей глава поселения снял с банковского счёта и потратил. 

В декабре 2020 года на основании договора оказания услуг по подсыпке гравием пешеходного перехода он выплатил 10 тысяч рублей подрядчику. Работы не проведены, деньги в дальнейшем переданы главе поселения.

Кроме того, в ходе обыска дома у мужчины изъяли незаконно приобретённые нарезное огнестрельное оружие и боеприпасы.

Уголовное дело направлено в Тарбагатайский районный суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии. 
прокуратура суд уголовное дело

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

У экс-главы села в Бурятии нашли незаконное оружие и боеприпасы
У экс-главы села в Бурятии нашли незаконное оружие и боеприпасы
Власть, 27.01.2023
Он обвиняется в совершении нескольких преступлений  
Зампред правительства Бурятии встретилась с профсоюзным активом
Зампред правительства Бурятии встретилась с профсоюзным активом
Власть, 26.01.2023
Особое внимание уделили празднованию 100-летия Республики Бурятия
В Генпрокуратуре обсудили реализацию нацпроектов в ДФО
В Генпрокуратуре обсудили реализацию нацпроектов в ДФО
Власть, 26.01.2023
Дмитрий Демешин на примере Камчатского региона поручил прокурорам усилить надзорное сопровождение нацпроектов на начальном этапе
За благоустройство Улан-Удэ будет отвечать 30-летний чиновник
За благоустройство Улан-Удэ будет отвечать 30-летний чиновник
Власть, 24.01.2023
В комитете городского хозяйства заявили, что «нужен приток свежей крови»
Чиновники из Бурятии уехали на Донбасс
Чиновники из Бурятии уехали на Донбасс
Власть, 24.01.2023
Они решают, какие объекты будут ремонтировать в подшефном районе ДНР в новом году
В Бурятии главу района наказали за заснеженные улицы
В Бурятии главу района наказали за заснеженные улицы
Власть, 24.01.2023
Дороги не расчистили после снегопада
Главный следователь Бурятии подарил девочке синтезатор
Главный следователь Бурятии подарил девочке синтезатор
Власть, 21.01.2023
Подарок пришлось заказывать из другого города
Путин поддержал предложение главы Бурятии об отсрочке для работающих в ОПК призывников
Путин поддержал предложение главы Бурятии об отсрочке для работающих в ОПК призывников
Власть, 20.01.2023
Президент сообщил об этом во время встречи с рабочими Обуховского завода в Петербурге
В Улан-Удэ замминистра провёл экоурок
В Улан-Удэ замминистра провёл экоурок
Власть, 19.01.2023
Темой урока стали особо охраняемые природные территории
В зону СВО собрался ещё один районный глава из Бурятии
В зону СВО собрался ещё один районный глава из Бурятии
Власть, 19.01.2023
Проведать военных поедет руководитель Джидинского района
Главу Якутии в трусах спрятали от журналистов
Главу Якутии в трусах спрятали от журналистов
Власть, 19.01.2023
СМИ сообщили, что им запретили смотреть на полуобнажённого руководителя республики
Бывшего чиновника из Бурятии будут судить в Забайкалье
Бывшего чиновника из Бурятии будут судить в Забайкалье
Власть, 19.01.2023
Виктор Гусляков обвиняется в халатности

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^