Он обвиняется в совершении нескольких преступлений
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы сельского поселения в Тарбагатайском районе Бурятии. Он обвиняется в совершении двух преступлений по ч. 2 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог», а также по ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение огнестрельного оружия, боеприпасов».
По версии следствия, в ноябре 2021 года он фиктивно трудоустроил водителя, знаю, что человек не будет работать на этой должности. На основании подложных табелей с указанного времени по март 2022 года водителю выплачено 59 тысяч рублей, из которых 55 тысяч рублей глава поселения снял с банковского счёта и потратил.
В декабре 2020 года на основании договора оказания услуг по подсыпке гравием пешеходного перехода он выплатил 10 тысяч рублей подрядчику. Работы не проведены, деньги в дальнейшем переданы главе поселения.
Кроме того, в ходе обыска дома у мужчины изъяли незаконно приобретённые нарезное огнестрельное оружие и боеприпасы.
Уголовное дело направлено в Тарбагатайский районный суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
У экс-главы села в Бурятии нашли незаконное оружие и боеприпасы
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