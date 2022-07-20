Возбуждено уголовное дело
Прокуратура Тарбагатайского района Бурятии выявила, что в ноябре 2021 года глава одного из сельских поселений из корыстной заинтересованности подписал приказ о принятии на работу водителя администрации. Глава села заведомо знал, что водителем этот человек трудиться не будет.
На основании подложных табелей учёта рабочего времени с ноября 2021 года по апрель 2022 года водителю было выплачено 59 тысяч рублей. Из них 55 тысяч рублей глава поселения забрал себе.
После прокурорского вмешательства возбуждено уголовное дело по статье «Служебный подлог».
Проводится предварительное следствие, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Бурятии глава села фиктивно трудоустроил водителя и забрал его зарплату
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Власть, 20.07.2022
Возбуждено уголовное дело
Все четверо кандидатов представили списки из трёх имён
Очередная партия гуманитарной помощи пришла в Старобешевский район ДНР от Бурятии
Она получила 410 тысяч рублей в виде взяток
Решение об увольнении было принято по личным мотивам
Все кандидаты представили необходимые документы
Делегацию возглавляет советник премьер-министра
Приказ о назначении подписал генпрокурор страны
Власть, 16.07.2022
В район Алексей Цыденов выехал сегодня
Совместная работа затронет строительство жилых домов в посёлке Таксимо
Суд вынес приговор бывшей высокопоставленной чиновнице Анастасии Кузовлевой
Детям больше не придётся ездить в школу на электричке
Суд рассмотрел иск об обеспечении возможности получения услуг в электронной форме
Власть, 14.07.2022
Он получит сто тысяч рублей
Власть, 14.07.2022
Об этом заявили депутаты Госдумы России