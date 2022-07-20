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В Бурятии глава села фиктивно трудоустроил водителя и забрал его зарплату

В Бурятии глава села фиктивно трудоустроил водителя и забрал его зарплату
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Возбуждено уголовное дело

Прокуратура Тарбагатайского района Бурятии выявила, что в ноябре 2021 года глава одного из сельских поселений из корыстной заинтересованности подписал приказ о принятии на работу водителя администрации. Глава села заведомо знал, что водителем этот человек трудиться не будет. 

На основании подложных табелей учёта рабочего времени с ноября 2021 года по апрель 2022 года водителю было выплачено 59 тысяч рублей. Из них 55 тысяч рублей глава поселения забрал себе. 

После прокурорского вмешательства возбуждено уголовное дело по статье «Служебный подлог».

Проводится предварительное следствие, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
прокуратура

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