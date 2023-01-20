Президент сообщил об этом во время встречи с рабочими Обуховского завода в Петербурге
Президент России Владимир Путин поддержал предложение главы Бурятии Алексея Цыденова об отсрочке от срочной службы призывников, работающих в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).
Российские власти в ближайшее время примут соответствующее решение, сообщил 18 января Владимир Путин на встрече с рабочими Обуховского завода в Санкт-Петербурге.
- Что касается призывников, которые призываются на срочную службу: с учётом того, что «оборонка» сейчас загружена и с учётом того, что вы работаете в три смены и продукция предприятий ОПК в высшей степени востребована, сейчас мы изучаем, смотрим на возможность предоставить отсрочку и тем, кто должен призываться на срочную военную службу. Я думаю, что в ближайшее время этот вопрос тоже будет решён, - сказал президент.
Он напомнил, что все работники оборонно-промышленного комплекса были освобождены от проведённой в 2022 году частичной мобилизации. «В рамках частичной мобилизации, всем работникам ОПК была предоставлена такая возможность, то есть они были исключены из этого призыва. Это примерно, по-моему, 830 тысяч человек», - добавил Путин.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее глава Бурятии Алексей Цыденов предложил ввести отсрочку от срочной службы для призывников – работников предприятий ОПК. Предложение он внёс на совещании, которое провела вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова.
- У нас основные – это авиазавод и приборостроительное объединение, а также военный завод в Заиграевском районе. Предложил рассмотреть возможность предоставления отсрочки от службы по призыву (срочной службы) для молодых специалистов основных производственных специальностей данных предприятий. Это позволит молодёжь после техникумов и колледжей, а также и после вузов привлечь сразу на эти предприятия, - написал тогда в своём телеграм-канале Алексей Цыденов.
Путин поддержал предложение главы Бурятии об отсрочке для работающих в ОПК призывников
Власть, Фото:
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