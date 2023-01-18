Алексей Цыденов выступил с этой инициативой на совещании у вице-премьера
Глава Бурятии Алексей Цыденов предложил ввести отсрочку от срочной службы для призывников, готовых работать на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Предложение он внёс на совещании по вопросу кадрового обеспечения предприятий ОПК, которое провела вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова.
- У нас основные – это авиазавод и приборостроительное объединение, а также военный завод в Заиграевском районе. Предложил рассмотреть возможность предоставления отсрочки от службы по призыву (срочной службы) для молодых специалистов основных производственных специальностей данных предприятий. Это позволит молодёжь после техникумов и колледжей, а также и после вузов привлечь сразу на эти предприятия, - написал в своём телеграм-канале Алексей Цыденов.
Он подчеркнул, что продукция этих предприятий сейчас имеет особую востребованность.
Глава Бурятии предложил ввести отсрочку для ряда призывников
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