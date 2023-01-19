Главу Якутии в трусах спрятали от журналистов

СМИ сообщили, что им запретили смотреть на полуобнажённого руководителя республики



Позже эта публикация исчезла с сайта издания, но осталась в его официальном telegram-канале. В правительстве Якутии всё поспешили опровергнуть. Руководитель департамента информационной политики администрации главы Семён Трофимов пояснил журналистам, что в палатке, где Николаев погружался в иордань, « было не протиснуться» и их попросили не создавать давку.



- Я просил остальных корреспондентов подождать в раздевалке, чтобы операторы нормально работали и остальные не мешали священникам проводить таинство освящения. Попросил удалиться не женщин, а корреспондентов, – заявил он.



По словам Трофимова, представители СМИ «полезли с телефонами» к губернатору ради эксклюзива. Именно потому их и попросили выйти, а вовсе не потому, что якутский глава был в трусах и это, мол, зрелище не для дамских глаз.





Сам Николаев сообщил в Telegram, что на крещенские купания человек должен приходить подготовленным, «переосмыслив все свои дела, с настроем стать лучше и делать добро». Он окунулся в иордань несмотря на то, что на улице было -53 градуса.





- Крещенская купель бодрит и просветляет. Каждый раз я набираюсь тут сил и энергии. Но не стоит забывать о безопасности и о своём здоровье. Берегите себя. Купание в проруби считается для верующих исключительно добровольным делом. Пусть святая вода смоет все ваши печали и горести, очистит от всех бед и одарит здоровьем и радостью, – отметил он.

Ранее «Байкал-Daily» сообщал , что глава Бурятии Алексей Цыденов окунулся в прорубь на Байкале.

- Один из руководителей пресс-службы администрации главы и республики настоятельно попросил женщин покинуть помещение с купелью и удалиться в свою раздевалку. Объяснили это тем, что женщинам нельзя присутствовать, когда в воду входит мужчина. Откуда внезапно появилось такое правило – неизвестно, – отмечает «КП».