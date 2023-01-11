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Алексей Цыденов поручил районным главам разобраться со школьными автобусами

Алексей Цыденов поручил районным главам разобраться со школьными автобусами
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Этот вопрос пообещали взять под контроль в республиканском правительстве

Власти Бурятии отреагировали на ситуацию со школьными автобусами в районах Бурятии. Ранее жители Джиды пожаловались, что ученики местной школы так и не дождались обещанный транспорт и теперь вынуждены ходить на занятия пешком. В сильные морозы им приходится преодолевать по два с лишним километра.

Проблемы с подвозом школьников возникли и в бичурском селе Малый Куналей. В районном управлении образования пояснили: поступившие в район автобусы сейчас проходят процедуру оформления.

- Оформлены страховые полисы, подписан проект договора по безвозмездной передачи со стороны района. Ещё будет произведена калибровка тахографа и системы ГЛОНАСС. После выполнения необходимых по закону процедур начнётся подвоз школьников, – заверил и. о. начальника районного управления образования Дмитрий Сидоров.

Тем временем руководитель региона Алексей Цыденов поручил главам муниципальных образований обеспечить перевозку детей. По его словам, различные юридические, финансовые и административные вопросы должны решаться параллельно и не являются поводом для простоя автобусов, говорится в группе «Бичура-инфо 24/7».

Там добавили, что решение проблемы возьмут под контроль в правительстве РБ. В Джиде вопрос уже решился.

- С 10 января в селе организован подвоз школьников. С графиком и схемой маршрута можно ознакомиться у классных руководителей, – подчеркнули в местном управлении образования.
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