Алексей Цыденов поручил районным главам разобраться со школьными автобусами

Этот вопрос пообещали взять под контроль в республиканском правительстве
Проблемы с подвозом школьников возникли и в бичурском селе Малый Куналей. В районном управлении образования пояснили: поступившие в район автобусы сейчас проходят процедуру оформления.
- Оформлены страховые полисы, подписан проект договора по безвозмездной передачи со стороны района. Ещё будет произведена калибровка тахографа и системы ГЛОНАСС. После выполнения необходимых по закону процедур начнётся подвоз школьников, – заверил и. о. начальника районного управления образования Дмитрий Сидоров.
Тем временем руководитель региона Алексей Цыденов поручил главам муниципальных образований обеспечить перевозку детей. По его словам, различные юридические, финансовые и административные вопросы должны решаться параллельно и не являются поводом для простоя автобусов, говорится в группе «Бичура-инфо 24/7».
Там добавили, что решение проблемы возьмут под контроль в правительстве РБ. В Джиде вопрос уже решился.
- С 10 января в селе организован подвоз школьников. С графиком и схемой маршрута можно ознакомиться у классных руководителей, – подчеркнули в местном управлении образования.