Глава Бурятии с супругой посетили богослужение в рождественскую ночь

Бурятский митрополит провёл богослужение в Свято-Одигитриевском соборе
В ночь на 7 января праздник Рождества Христова в Бурятии отметили торжественными богослужениями. Богослужение в Рождественскую ночь митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф совершил в Свято-Одигитриевском соборе в Улан-Удэ. Среди верующих, которые встретили там Рождество, были глава Бурятии Алексей Цыденов и его супруга Ирина.
- Всенощное бдение, состоящее из Великого повечерия и Утрени, в празднично украшенном цветами и елями храме началось в 23 часа. Владыка митрополит возглавил совершение литии, а на Утрени помазал всех молящихся освященным елеем. Клириками собора был прочитан канон праздника. Песнопения за богослужением исполняли два хора: архиерейский хор и детский хор «Спас» при Одигитриевском соборе. По окончании Всенощного бдения митрополит Иосиф возглавил совершение божественной литургии в Свято-Одигитриевском соборе. На литургии по запричастном стихе было оглашено Рождественское послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Рождественское послание митрополита Улан-Удэнского и Бурятского Иосифа. За богослужением молился глава Бурятии Алексей Самбуевич Цыденов с супругой Ириной Викторовной, - рассказали в епархии.
После окончания литургии митрополит Савватий поздравил молящихся с праздником Рождества Христова.
Глава Бурятии ночью поздравил жителей с Рождеством на своих страницах в соцсетях.
- Этот светлый праздник наполняет сердца радостью и светлыми надеждами, вдохновляет на новые свершения. Рождество – это всегда ожидание новых счастливых событий. Пусть все загаданное в рождественскую ночь воплотится! Нас всех объединяет общее желание - торжества справедливости и мира, нашей общей победы, - написал Алексей Цыденов.
Он пожелал «счастья и уюта в ваших домах, добрых и радостных вестей и исполнения заветных планов».
Накануне же православные отмечали Рождественский Сочельник. Фоторепортаж можно посмотреть по ссылке.
Глава Бурятии с супругой посетили богослужение в рождественскую ночь
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Власть, 01.01.2023
Алексей Цыденов пожелал региону мирного солнца над головой
Власть, 30.12.2022
Рамзан Кадыров призвал не задевать чувства жителей республики
Власть, 30.12.2022
Данные озвучили в прокуратуре
Она составит более 23 млн рублей
Девочка покаталась на велосипеде в кабинете Алексея Цыденова
Новое ведомство заработает с 1 января
В республике объединят пенсионный фонд и ФСС
Он займётся несколькими важнейшими вопросами
Органы местного самоуправления не разместили нужную информацию в системе ГИС ЖКХ
Они на время обрели новое звучание
Автомобиль купили на деньги, сэкономленные от ледового городка
В администрации города это была последняя в 2022 году планёрка
Глава Бурятии пожелал новому министру «дерзать»
Глава республики подарит ей велосипед
Все объекты были построены в рамках проекта «Спорт – норма жизни»