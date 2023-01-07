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Глава Бурятии с супругой посетили богослужение в рождественскую ночь

Глава Бурятии с супругой посетили богослужение в рождественскую ночь
Власть,  Фото:pravoslavnaya-buryatiya.ru
Бурятский митрополит провёл богослужение в Свято-Одигитриевском соборе

В ночь на 7 января праздник Рождества Христова в Бурятии отметили торжественными богослужениями. Богослужение в Рождественскую ночь митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф совершил в Свято-Одигитриевском соборе в Улан-Удэ. Среди верующих, которые встретили там Рождество, были глава Бурятии Алексей Цыденов и его супруга Ирина.

- Всенощное бдение, состоящее из Великого повечерия и Утрени, в празднично украшенном цветами и елями храме началось в 23 часа. Владыка митрополит возглавил совершение литии, а на Утрени помазал всех молящихся освященным елеем. Клириками собора был прочитан канон праздника. Песнопения за богослужением исполняли два хора: архиерейский хор и детский хор «Спас» при Одигитриевском соборе. По окончании Всенощного бдения митрополит Иосиф возглавил совершение божественной литургии в Свято-Одигитриевском соборе. На литургии по запричастном стихе было оглашено Рождественское послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Рождественское послание митрополита Улан-Удэнского и Бурятского Иосифа. За богослужением молился глава Бурятии Алексей Самбуевич Цыденов с супругой Ириной Викторовной, - рассказали в епархии.

После окончания литургии митрополит Савватий поздравил молящихся с праздником Рождества Христова.

Глава Бурятии ночью поздравил жителей с Рождеством на своих страницах в соцсетях.

- Этот светлый праздник наполняет сердца радостью и светлыми надеждами, вдохновляет на новые свершения. Рождество – это всегда ожидание новых счастливых событий. Пусть все загаданное в рождественскую ночь воплотится! Нас всех объединяет общее желание - торжества справедливости и мира, нашей общей победы, - написал Алексей Цыденов.

Он пожелал «счастья и уюта в ваших домах, добрых и радостных вестей и исполнения заветных планов».

Накануне же православные отмечали Рождественский Сочельник. Фоторепортаж можно посмотреть по ссылке.

Рождество Христово глава Бурятии Алексей Цыденов православие

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