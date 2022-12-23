В Бурятии уволили замминистра экономики

Виктор Винокурцев займёт другую должность в правительстве









Виктор Винокурцев родился 21 сентября 1983 года в селе Заиграево. В 2002 году с отличием окончил Бурятский колледж статистики, экономики и информационных технологий по специальности «Менеджмент». В 2009-ом получил красный диплом Сибирской академии права, экономики и управления («Финансы и кредит»).



Работал техником-оператором ЭВМ в ГУ «Цeнтp гoccaнэпиднaдзopa», затем – в отделе финансового управления администрации Заиграевского района. В 2012 стал консультантом отдела прогнозирования и планирования налоговых доходов в Минэкономики Бурятии, а в 2013-ом возглавил этот отдел. В ноябре 2020 года занял пост заместителя министра экономики – председателя комитета по управлению доходами.