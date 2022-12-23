В Бурятии уволили замминистра экономики

Виктор Винокурцев займёт другую должность в правительстве
- Освободить Винокурцева Виктора Михайловича от должности заместителя министра экономики Бурятии – председателя комитета по управлению доходами, расторгнуть с ним служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы Бурятии с 26 декабря 2022 года, – говорится в постановлении.
В нём указана и причина – назначение на другую государственную должность. Как сообщал «Байкал-Daily», Винокурцев возглавит министерство промышленности, торговли и инвестиций. Его кандидатуру согласовывали в федеральном Минпроме. Пока ведомством с приставкой и. о. руководит Алексей Оловянников.
Виктор Винокурцев родился 21 сентября 1983 года в селе Заиграево. В 2002 году с отличием окончил Бурятский колледж статистики, экономики и информационных технологий по специальности «Менеджмент». В 2009-ом получил красный диплом Сибирской академии права, экономики и управления («Финансы и кредит»).
Работал техником-оператором ЭВМ в ГУ «Цeнтp гoccaнэпиднaдзopa», затем – в отделе финансового управления администрации Заиграевского района. В 2012 стал консультантом отдела прогнозирования и планирования налоговых доходов в Минэкономики Бурятии, а в 2013-ом возглавил этот отдел. В ноябре 2020 года занял пост заместителя министра экономики – председателя комитета по управлению доходами.
Работал техником-оператором ЭВМ в ГУ «Цeнтp гoccaнэпиднaдзopa», затем – в отделе финансового управления администрации Заиграевского района. В 2012 стал консультантом отдела прогнозирования и планирования налоговых доходов в Минэкономики Бурятии, а в 2013-ом возглавил этот отдел. В ноябре 2020 года занял пост заместителя министра экономики – председателя комитета по управлению доходами.