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Депутаты Улан-Удэ потребовали от маршрутчиков улучшить качество услуг

Депутаты Улан-Удэ потребовали от маршрутчиков улучшить качество услуг
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Требования связаны с грядущим повышением тарифа на проезд

Как сообщал «Байкал-Daily», на 38-й сессии Улан-Удэнского горсовета депутатов утвердили повышение тарифов на проезд в общественном транспорте. С 1 января 2023 года проезд в автобусах будет стоить 30 рублей (при нынешней цене 25), в трамваях – 25 рублей (сейчас 20).

Столь значительное повышение тарифа власти объяснили подорожанием запчастей и дизельного топлива, повышением финансирования МУП «Городские маршруты» (в связи с поставкой новых автобусов и поднятием заработной платы) и пр.

- В связи с санкциями и ковидом ситуация у частных перевозчиков сложилась критическая. Происходит большой отток транспортных средств, водителей-профессионалов. В нашем городе так происходит, что происходит развитие муниципального транспорта. Его надо развивать – мы не спорим. Но мы забыли про частные компании, которые наш рынок успешно покидают. Сегодня город может остаться без частных перевозчиков. В данной ситуации, мы просим их поддержать и принять обоснованный тариф, - обратился председатель профсоюза водителей автотранспорта и дорожного хозяйства Игорь Сластин.

В свою очередь, депутаты горсовета потребовали от частных перевозчиков улучшить качество оказываемых услуг.

- У нас вся страна сейчас живёт в санкционных условиях. Экономика наша просела по всем отраслям. Мы всё понимаем, но согласитесь, что улучшение произошло на 20%. У нас скоро коммунальщики повысят оплату. Тут надо с разных сторон подходить. Но если вы попросите, то надо улучшать качество перевозок. Что в него входит: профессионализм водителя, вежливость, техническое состояние, соблюдение графика и всего в целом, - сказал депутат Владимир Тулонов.

Его слова поддержали и другие депутаты. Зампредседателя горсовета Улан-Удэ Анатолий Белоусов посоветовал комитету по транспорту обратить внимание на частных перевозчиков, которые ездят в отдалённые районы.

- В связи с повышением тарифа качество перевозок должно повыситься. Но мы все понимаем, что оно не повысится сразу. Потому что водители ещё добираются, автобусы ещё регистрируются. Жители с Нового года получат увеличенный тариф, но к сожалению, вечером их увозить вы не сможете. Поэтому большая просьба к водителям частных перевозчиков – чтобы они не смотрели на эту выгоду. Два человека стоят на остановке вечером – они должны увозить этих двух человек вечером. Положено с утра выезжать – надо выезжать. Надо всем взяться вместе частникам и муниципальному транспорту, ну и постараться повысить качество в связи с повышением проезда, - обратился Белоусов.
общественный транспорт ГорсоветУУ

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