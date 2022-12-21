Депутаты проголосовали единогласно
Депутаты горсовета Улан-Удэ на сессии 21 декабря утвердили повышение тарифов на проезд в общественном транспорте. В 2023 году проезд в автобусах будет стоить 30 рублей (при нынешней цене 25), в трамваях – 25 рублей (сейчас 20).
Столь значительное повышение тарифа власти объяснили подорожанием запчастей и дизельного топлива, повышением финансирования МУП «Городские маршруты» (в связи с поставкой новых автобусов и поднятием заработной платы) и пр.
Дискуссий по вопросу практически не было. Лишь зампредседателя Улан-Удэнского горсовета Анатолий Белоусов отметил, что «жители не готовы платить такие суммы, связанные с подорожанием на 20%».
- Нужно рассматривать такие решения в рабочем порядке, - ответила начальник управления по тарифам Улан-Удэ Дарима Дашиева.
У неё также уточнили, можно ли дать горожанам гарантии, что через год плата за проезд не повысится ещё раз. В ответ Дарима Дашиева напомнила, что изменение тарифов возможно рассматривать раз в год.
В итоге все 27 присутствовавших на сессии депутатов горсовета проголосовали «за» повышение тарифа. Против – 0 голосов, воздержавшихся также – 0.
До этого тариф поднимался 1 января 2022 года, когда были приняты действующие (пока ещё) цены: проезд в автобусах стал стоить 25 рублей вместо 24-х, в трамваях – 20 вместо 18-ти. Столь резкого повышения – сразу на 5 рублей – в последние годы не было ни разу. Кроме того, с 2016 по 2020-й власти и вовсе удерживали тариф на одном месте, не повышая его.
В Улан-Удэ утвердили подорожание проезда в маршрутках и трамваях
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