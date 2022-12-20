Михаил Филичев трудится в республике с начала октября
Исполняющий обязанности прокурора Бурятии Михаил Филичев провёл выездной приём граждан в Кабанском районе.
Местные жители обратились к нему с вопросами сферы жилищно-коммунального хозяйства, а также защиты жилищных прав, соблюдения социальных прав.
Так, житель посёлка Каменск пожаловался на действия ресурсоснабжающей организации, начислившей плату за отопление без учёта показаний индивидуального прибора учёта тепловой энергии.
Поводом для обращения жительницы села Тресково послужило нарушение е жилищных прав, как лица, выехавшего из районов Крайнего Севера.
Жительнице Кабанского района пенсионный орган отказал в назначении ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 8 до 17 лет.
Опекун несовершеннолетнего обжаловала требования органа социальной защиты о предоставлении излишних, по её мнению, документов.
- По принятым обращениям исполняющий обязанности прокурора республики дал поручения об организации проверок, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Как сообщал «Байкал-Daily», Михаил Филичев, который прежде занимал пост заместителя прокурора Кемеровской области, приехал в Бурятию в начале октября. Сейчас он трудится и.о. прокурора республики. У прежнего прокурора Бурятии Галины Ковалевой истёк пятилетний срок полномочий.
И.о. прокурора Бурятии провёл приём граждан в Кабанском районе
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