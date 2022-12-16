Спикера парламента Бурятии обвинили в демагогии

Председатель Народного Хурала в ответ лишил коллегу слова до конца сессии
Игорю Бобкову не понравилось, что председатель НХ не стал выносить на голосование предложения некоторых коллег. Так, лидер фракции ЛДПР Сергей Дорош призвал направить инфраструктурные деньги депутатов-одномандатников на нужды участников спецоперации на Украине. Речь шла о сумме в 200 миллионов рублей. Это средства, которые выделяют депутатам для работы на округах.
- На прошлой сессии я уже выступал с таким предложением, но меня никто не услышал, вопрос не поставили на голосование, – напомнил Дорош. – Предложение заключилось в том, чтобы инфраструктурные деньги наших одномандатников направили мобилизованным, добровольцам и контрактникам. Насколько знаю, 200 миллионов было заложено, идёт увеличение ещё на 200. Давайте их потратим туда. Это не ваши деньги, а деньги народа. Вы народные избранники. Уверен, что люди будут только «за» и поддержат вам в этом.
Дорош предложил вынести это на голосование и включить в проект постановления по бюджету на 2023 год ко второму чтению.
Завязалась дискуссия. Депутат Анатолий Ковалёв с представителем ЛДПР не согласился и отметил, что всё-таки эти деньги предназначены для ремонта различных объектов, строительства детских площадок и т. д. Баир Гармаев тоже призвал их «не трогать».
Министр финансов Бурятии Георгий Мадаев пояснил, что 200 миллионов дополнительно никто не выделял – на ноябрьской сессии их заложили уже в бюджет на следующий год.
После спикер решил внести ясность в ситуацию.
- В этом году на развитие общественной инфраструктуры была сумма 400 миллионов. На ноябрьской сессии мы с вами утвердили в бюджете этого года ещё 200 миллионов, чтобы выполнять наказы избирателей. Итого в 2022-м получилось 600 миллионов. А в бюджете на 2023-й в первом чтении заложено только 200 миллионов – не больше и не меньше, – подчеркнул Павлов и предположил, что у Дороша неправильная информация касательно «депутатских» средств.
Павлов отметил, что подойти к вопросу нужно скрупулёзно и напомнил, что деньги в помощь участникам СВО направляют в том числе из республиканской казны. Обсуждение затянулось. Депутату Егору Олзоеву дали выступить вне очереди. Он предложил продолжить сессию без перерыва. Тут слово взял парламентарий Игорь Бобков.
- Владимир Анатольевич, с вашей лёгкой руки вы распечатали кнопку «вне очереди», хотя, согласно статье № 46 регламента, слово вне повестки дня предоставляют только для внесения процедурных вопросов, – обратился Бобков к Павлову. – Теперь на эту кнопку жмут все подряд.
Председатель НХ хотел было всё разъяснить, но Бобков его перебил.
- Закончить мне дайте! Я тут долго слушал вашу демагогию, пока вы объясняли про инфраструктурные деньги. Во-первых, Владимир Анатольевич, вы обязаны поставить на голосование каждое предложение депутатов в порядке их поступления. Дорош вынес своё на голосование и вы обязаны его поставить. Председательствующий на заседании Хурала не вправе комментировать выступления депутатов. Вы сейчас комментировали десять минут и уже трижды нарушили регламент. Поэтому поставьте предложение Сергея Дмитриевича на голосование и прекратите эту демагогию, которую вы здесь развели.
- Я делаю вам замечание за оскорбление и лишаю вас слова на всю сессию, – сообщил Павлов, однако пообещал вынести на голосование все инициативы, как дело дойдёт до утверждения постановления.
Игорь Зубарев обратил внимание Бобкова на то, что у спикера есть право лишить депутата слова, если ему неоднократно делали замечания. «А они сегодня были в ваш адрес», – напомнил Зубарев.
Коммунист Баир Цыренов уточнил, что это могут сделать только после общего голосования.
- По поводу оскорбления – я так понимаю, слово «демагогия» вас оскорбило, – отметил Цыренов. – Но оно вполне литературное.
Павлов, в свою очередь, заявил, что оно «было сказано в грубой форме». На этом препирания закончились.