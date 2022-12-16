Спикера парламента Бурятии обвинили в демагогии

Председатель Народного Хурала в ответ лишил коллегу слова до конца сессии





Под конец декабрьской сессии Народного Хурала, которая состоялась накануне, случился скандал. Поссорились Игорь Бобков и спикер республиканского парламента Владимир Павлов. Первый обвинил второго в демагогии и в нарушении регламента.Игорю Бобкову не понравилось, что председатель НХ не стал выносить на голосование предложения некоторых коллег. Так, лидер фракции ЛДПР Сергей Дорош призвал направить инфраструктурные деньги депутатов-одномандатников на нужды участников спецоперации на Украине. Речь шла о сумме в 200 миллионов рублей. Это средства, которые выделяют депутатам для работы на округах.- На прошлой сессии я уже выступал с таким предложением, но меня никто не услышал, вопрос не поставили на голосование, – напомнил Дорош. – Предложение заключилось в том, чтобы инфраструктурные деньги наших одномандатников направили мобилизованным, добровольцам и контрактникам. Насколько знаю, 200 миллионов было заложено, идёт увеличение ещё на 200. Давайте их потратим туда. Это не ваши деньги, а деньги народа. Вы народные избранники. Уверен, что люди будут только «за» и поддержат вам в этом.Дорош предложил вынести это на голосование и включить в проект постановления по бюджету на 2023 год ко второму чтению.Завязалась дискуссия. Депутат Анатолий Ковалёв с представителем ЛДПР не согласился и отметил, что всё-таки эти деньги предназначены для ремонта различных объектов, строительства детских площадок и т. д. Баир Гармаев тоже призвал их «не трогать».Министр финансов Бурятии Георгий Мадаев пояснил, что 200 миллионов дополнительно никто не выделял – на ноябрьской сессии их заложили уже в бюджет на следующий год.После спикер решил внести ясность в ситуацию.- В этом году на развитие общественной инфраструктуры была сумма 400 миллионов. На ноябрьской сессии мы с вами утвердили в бюджете этого года ещё 200 миллионов, чтобы выполнять наказы избирателей. Итого в 2022-м получилось 600 миллионов. А в бюджете на 2023-й в первом чтении заложено только 200 миллионов – не больше и не меньше, – подчеркнул Павлов и предположил, что у Дороша неправильная информация касательно «депутатских» средств.Павлов отметил, что подойти к вопросу нужно скрупулёзно и напомнил, что деньги в помощь участникам СВО направляют в том числе из республиканской казны. Обсуждение затянулось. Депутату Егору Олзоеву дали выступить вне очереди. Он предложил продолжить сессию без перерыва. Тут слово взял парламентарий Игорь Бобков.- Владимир Анатольевич, с вашей лёгкой руки вы распечатали кнопку «вне очереди», хотя, согласно статье № 46 регламента, слово вне повестки дня предоставляют только для внесения процедурных вопросов, – обратился Бобков к Павлову. – Теперь на эту кнопку жмут все подряд.Председатель НХ хотел было всё разъяснить, но Бобков его перебил.- Закончить мне дайте! Я тут долго слушал вашу демагогию, пока вы объясняли про инфраструктурные деньги. Во-первых, Владимир Анатольевич, вы обязаны поставить на голосование каждое предложение депутатов в порядке их поступления. Дорош вынес своё на голосование и вы обязаны его поставить. Председательствующий на заседании Хурала не вправе комментировать выступления депутатов. Вы сейчас комментировали десять минут и уже трижды нарушили регламент. Поэтому поставьте предложение Сергея Дмитриевича на голосование и прекратите эту демагогию, которую вы здесь развели.- Я делаю вам замечание за оскорбление и лишаю вас слова на всю сессию, – сообщил Павлов, однако пообещал вынести на голосование все инициативы, как дело дойдёт до утверждения постановления.Игорь Зубарев обратил внимание Бобкова на то, что у спикера есть право лишить депутата слова, если ему неоднократно делали замечания. «А они сегодня были в ваш адрес», – напомнил Зубарев.Коммунист Баир Цыренов уточнил, что это могут сделать только после общего голосования.- По поводу оскорбления – я так понимаю, слово «демагогия» вас оскорбило, – отметил Цыренов. – Но оно вполне литературное.Павлов, в свою очередь, заявил, что оно «было сказано в грубой форме». На этом препирания закончились.