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Алексей Цыденов поблагодарил таможенников Бурятии

Алексей Цыденов поблагодарил таможенников Бурятии
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Количество грузовых самолётов с импортными грузами увеличилось за полгода в 11 раз

В этом году аэропорт «Байкал» превратился в настоящий перевалочный центр для грузовых авиакомпаний из Китая. Как сообщал «Байкал-Daily» с начала 2022 года аэропорт обработал более шести тысяч тонн груза, что в 3,5 раза больше чем в прошлом году. Оперативной обработкой грузов занимается таможня. Слова благодарности в адрес таможенников оставил глава Бурятии Алексей Цыденов:

- Наши таможенники в аэропорту Улан-Удэ по-настоящему достойны, чтоб их отметили. Количество грузовых самолетов с импортными грузами увеличилось с 8 самолетов в июне до 89 самолетов в ноябре. Рост идет каждый месяц. И во многом благодаря именно оперативной работе таможни. Про нормированный рабочий день сотрудники таможни уже и не вспоминают. Спасибо вам за работу! - сообщил в своем телеграм-канале глава Бурятии.

Алексей Цыденов отметил, что «чем больше грузовых рейсов в аэропорту, тем больше он зарабатывает». «И меньше закладывает в стоимость обслуживания пассажирских судов. А это напрямую влияет на цену билета для пассажиров. Также появляются новые рабочие места в аэропорту и дополнительные налоги в бюджет республики», - пояснил он.

Гендиректор улан-удэнского аэропорта Дмитрий Гармаев, в свою очередь, прокомментировал:

«Во многом обработка такого количества грузов - результат быстрой, слаженной иногда даже самоотверженной работы таможенного поста международного аэропорта. Несмотря на очень усечённый, реально маленький численный состав, таможенный пост аэропорта «Байкал» справляется с резким увеличением грузоперевозок».

глава Бурятии Алексей Цыденов Таможня

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