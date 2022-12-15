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В Бурятии депутатам Хурала будут доплачивать за вынужденные прогулы

В Бурятии депутатам Хурала будут доплачивать за вынужденные прогулы
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Они начнут получать деньги за участие в сессиях

Депутатам Народного Хурала, которые работают там на так называемой непостоянной основе (то есть не являются спикером, его замами, главами или заместителями председателей комитетов) и не получают за это зарплату, будут платить за участие в сессиях и совещаниях. Соответствующий законопроект приняли 15 декабря на очередной сессии республиканского парламента.

Докладчиком выступила вице-спикер Татьяна Мантатова. Она отметила, что компенсации начнут выплачивать с 1 января 2023 года по заявлениям самих парламентариев и при предъявлении  определённых документов. Это потребует выделения дополнительных средств из республиканского бюджета.

Никаких вопросов и замечаний у народных избранников не возникло. О сути этого законопроекта «Байкал-Daily» рассказывал ранее. Авторы инициативы сослались на статью 170 Трудового кодекса РФ. Она гласит, что госорган (либо общественное объединение), привлекающий работника к исполнению государственных (общественных) обязанностей в его рабочее время, должен выплачивать ему компенсацию за время исполнения этих самых обязанностей, причём исходя из среднего заработка.

Статью № 31 о закона о статусе депутата НХ дополнили новым пунктом. Он предполагает выплату за участие в сессиях, заседаниях Совета и комитетов НХ, если «заработная плата по основному месту работы (службы) не сохраняется».

- Компенсация определяется за количество дней, в течение которых депутат участвовал в соответствующих мероприятиях, исходя из размера его среднего дневного заработка по месту основной работы (службы), но не выше размера среднемесячной заработной платы по полному кругу предприятий и организаций Бурятии за январь-июль года, предшествующего году выплаты, – отмечается в пояснительной записке.

В финансово-экономическом обосновании говорится, что размер такой среднемесячной зарплаты в 2022-ом составил 50 тысяч 752 рубля 30 копеек. Эту сумму умножили на число месяцев в году (12) и поделили на количество рабочих дней – 247. Вышло 2456 рублей 70 копеек.

То есть такая сумма полагается за одно заседание или сессию каждому народному избраннику, работающему на непостоянной основе. В среднем в Хурале проходит 30 заседаний в год (шесть сессий НХ, 12 заседаний Совета и 12 – комитетов). Если умножить всё на количество таких парламентариев (2456,70 x 30 x 51), получится 3 миллиона 772 тысячи 519 рублей 14 копеек, посчитали в парламенте. Столько примерно и заложат в республиканском бюджете на выплаты депутатам.

Чтобы получить их, каждому парламентарию придётся подать заявление и справку с основного места работы о размере среднего дневного заработка, а также копии приказа (либо распоряжения) об освобождении от трудовых (должностных) обязанностей. Всего в Хурале сегодня насчитывается 66 депутатов, и 15 из них получают за это зарплату.
депутаты Народного Хурала бюджет Народный Хурал

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