25 ноября

24 ноября

Популярное

В Бурятии депутатам будут доплачивать за участие в сессиях

В Бурятии депутатам будут доплачивать за участие в сессиях
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Парламентариям захотелось компенсации за вынужденные прогулы на работе

На очередном заседании Народного Хурала 15 декабря рассмотрят любопытный законопроект. Речь идёт о поправках в республиканский закон о статусе депутата Хурала. Докладчиком по вопросу выступит вице-спикер Татьяна Мантатова.

В пояснительной записке к законопроекту говорится: согласно документу, народным избранникам, которые работают в Хурале на так называемой непостоянной основе (не являются спикером, его замами, главами или заместителями председателей комитетов) и не получают за это деньги, должны будут платить за участие в сессиях и совещаниях. Дело в том, что парламентариям в это время приходится отсутствовать на основной работе и потому многие теряют дневной заработок.

Авторы инициативы ссылаются на статью 170 Трудового кодекса РФ. Она гласит, что госорган (либо общественное объединение), привлекающий работника к исполнению государственных (общественных) обязанностей в рабочее время, должен выплачивать ему компенсацию за время исполнения этих самых обязанностей, причём исходя из среднего заработка. В данном случае делать это обяжут Народный Хурал.

Статью № 31 о закона о статусе депутата НХ предложили дополнить новым пунктом. Он предполагает выплату за участие в сессиях, заседаниях Совета и комитетов НХ, если «заработная плата по основному месту работы (службы) не сохраняется».

- Компенсация определяется за количество дней, в течение которых депутат участвовал в соответствующих мероприятиях, исходя из размера его среднего дневного заработка по месту основной работы (службы), но не выше размера среднемесячной заработной платы по полному кругу предприятий и организаций Бурятии за январь-июль года, предшествующего году выплаты, – отмечается в пояснительной записке.

В финансово-экономическом обосновании говорится, что размер такой среднемесячной зарплаты в 2022-ом составил 50 тысяч 752 рубля 30 копеек. Эту сумму умножили на число месяцев в году (12) и поделили на количество рабочих дней – 247. Вышло 2456 рублей 70 копеек.

То есть такая сумма полагается за одно заседание или сессию каждому народному избраннику, работающему на непостоянной основе. В среднем в Хурале проходит 30 заседаний в год (шесть сессий НХ, 12 заседаний Совета и 12 – комитетов). Если умножить всё на количество таких парламентариев (2456,70 x 30 x 51), получится 3 миллиона 772 тысячи 519 рублей 14 копеек, посчитали в парламенте. Столько примерно и заложат в республиканском бюджете на выплаты депутатам.

Чтобы получить их, каждому парламентарию придётся подать заявление и справку с основного места работы о размере среднего дневного заработка, а также копии приказа (либо распоряжения) об освобождении от трудовых (должностных) обязанностей. Всего в Хурале сегодня насчитывается 66 депутатов, и 15 из них получают за это зарплату.

депутаты хурал заработная плата деньги депутаты Народного Хурала

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии депутатам будут доплачивать за участие в сессиях
В Бурятии депутатам будут доплачивать за участие в сессиях
Власть, 25.11.2022
Парламентариям захотелось компенсации за вынужденные прогулы на работе
Назначен прокурор Баунтовского района Бурятии
Назначен прокурор Баунтовского района Бурятии
Власть, 25.11.2022
Рафик Галимов служит в прокуратуре уже 14 лет
Мэр Улан-Удэ получил прокурорское представление
Мэр Улан-Удэ получил прокурорское представление
Власть, 25.11.2022
Прокуратура выявила нарушение законодательства при расходовании бюджетных средств
В России принят закон о запрете пропаганды ЛГБТ в СМИ
В России принят закон о запрете пропаганды ЛГБТ в СМИ
Власть, 25.11.2022
За нарушение закона накажут крупными штрафами
Семьи с детьми освободят от уплаты НДФЛ при продаже участка
Семьи с детьми освободят от уплаты НДФЛ при продаже участка
Власть, 24.11.2022
Это станет возможным при условии, что доход пойдёт на улучшение жилищных условий
В Иркутской области образован Совет по развитию АПК региона
В Иркутской области образован Совет по развитию АПК региона
Власть, 24.11.2022
Помимо чиновников, в его состав вошли представители учебных заведений и сельхозпроизводители
В правительстве Бурятии обсудили актуальные вопросы противодействия коррупции
В правительстве Бурятии обсудили актуальные вопросы противодействия коррупции
Власть, 24.11.2022
23 ноября прошёл республиканский обучающий семинар по соблюдению антикоррупционных стандартов на государственной гражданской и муниципальной службе
В Бурятии формируют план проверок на 2023 год
В Бурятии формируют план проверок на 2023 год
Власть, 24.11.2022
Его утвердят до середины декабря 
В Забайкалье ушло в суд дело о гибели монтажника на железной дороги
В Забайкалье ушло в суд дело о гибели монтажника на железной дороги
Власть, 23.11.2022
Мужчина получил смертельную электротравму
Депутаты Улан-Удэ возмутились пренебрежительным отношением к их запросам по ремонту дорог
Депутаты Улан-Удэ возмутились пренебрежительным отношением к их запросам по ремонту дорог
Власть, 23.11.2022
«По какому принципу вы отбираете улицы для ремонта? Как формируется список?» - потребовал ответ Анатолий Белоусов
Бюджет на 2023-2025 годы принят во втором чтении с поправками «ЕР»
Бюджет на 2023-2025 годы принят во втором чтении с поправками «ЕР»
Власть, 23.11.2022
Финансирование социальной сферы увеличат на триллион рублей
Экс-сити-менеджер Читы отправился на подготовку к участию в СВО
Экс-сити-менеджер Читы отправился на подготовку к участию в СВО
Власть, 22.11.2022
Александр Сапожников получил в военкомате документы для прохождения службы
В Чите объявят конкурс на должность сити-менеджера
В Чите объявят конкурс на должность сити-менеджера
Власть, 22.11.2022
Пока в столице Забайкалья назначат врио руководителя городской администрации
Депутаты Народного Хурала потратят на самих себя более 285 миллионов
Депутаты Народного Хурала потратят на самих себя более 285 миллионов
Власть, 22.11.2022
Они прикупят новые ковровые дорожки, мебель и кондиционеры

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^