В Иркутской области меняют закон о бездомных животных

Поправки были одобрены в первом чтении



Изменения в закон «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками и кошками без владельцев» рассмотрены сегодня, 14 декабря, на 62-й сессии законодательного собрания Иркутской области. Изменения внесены по предложению службы ветеринарии региона.



Как пояснил руководитель службы ветеринарии Сергей Шевченко, проектом закона предлагается в определённых случаях (чрезвычайная ситуация или иные объективные факторы) проводить мониторинг численности бездомных собак и кошек в населённых пунктах в том же финансовом году, когда муниципалитетам направляется субвенция на проведение мероприятий по обращению с безнадзорными животными. Напомним, что согласно результатам мониторинга, закладывается финансирование мероприятий по отлову, стерилизации и вакцинации. До внесения изменений такой возможности не было предусмотрено в законе.



Кроме того, в проект закона внесены изменения, дающие право перераспределения неизрасходованных объёмов субвенций между муниципалитетами на проведение мероприятия по обращению с бездомными животными.



– На практике складывается ситуация, что не все муниципалитеты осваивают свои объёмы финансирования, которые идут на мероприятия по отлову, стерилизации и вакцинации. Изменения в закон позволят направить оставшиеся средства тем муниципальным образованиям, у которых есть необходимость в проведении мероприятий по безнадзорным животным. Внесённые изменений позволит создать базу и определить уже постановлением правительства критерии этого процесса, – отметил Сергей Шевченко.



Также законопроектом предусмотрено выделение некоторых услуг в отдельные позиции для расчёта финансирования. Это проведение клинического осмотра, вакцинация, маркирование собак и кошек без владельцев. В целом число услуг увеличивается с 7 до 13 позиций. А для расчёта затрат на такие услуги, как стерилизация, кастрация, маркирование бездомных животных и животных, проявляющих немотивированную агрессивность, возвращённых в прежние места обитания, предложено ввести специальные коэффициенты. Законопроект одобрен парламентом в первом чтении. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

