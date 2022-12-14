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Назначен прокурор Закаменского района Бурятии

Назначен прокурор Закаменского района Бурятии
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Приказ о назначении подписал генпрокурор

Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов назначил прокурора Закаменского района Бурятии. Им стал Николай Сухаев. Приказ подписан 12 декабря 2022 года.

Николай Сухаев в 2004 году окончил юридический факультет Иркутского государственного технического университета. В органах прокуратуры республики проходил службу с марта 2005 года. Занимал должности следователя, старшего следователя прокуратуры Джидинского района.

В период с сентября 2007 по ноябрь 2010 года работал в следственном управлении Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Бурятии на должностях заместителя руководителя Джидинского межрайонного следственного отдела, руководителя Баргузинского следственного отдела.

В ноябре 2010 года продолжил службу в органах прокуратуры республики на должностях заместителя Северобайкальского межрайонного прокурора, помощника прокурора Железнодорожного района Улан-Удэ, прокурора отдела управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры республики.

С июня 2018 года состоял в должности заместителя прокурора Железнодорожного района Улан-Удэ.


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