Назначен прокурор Закаменского района Бурятии

Приказ о назначении подписал генпрокурор



Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов назначил прокурора Закаменского района Бурятии. Им стал Николай Сухаев. Приказ подписан 12 декабря 2022 года.



Николай Сухаев в 2004 году окончил юридический факультет Иркутского государственного технического университета. В органах прокуратуры республики проходил службу с марта 2005 года. Занимал должности следователя, старшего следователя прокуратуры Джидинского района.



В период с сентября 2007 по ноябрь 2010 года работал в следственном управлении Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Бурятии на должностях заместителя руководителя Джидинского межрайонного следственного отдела, руководителя Баргузинского следственного отдела.



В ноябре 2010 года продолжил службу в органах прокуратуры республики на должностях заместителя Северобайкальского межрайонного прокурора, помощника прокурора Железнодорожного района Улан-Удэ, прокурора отдела управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры республики.



С июня 2018 года состоял в должности заместителя прокурора Железнодорожного района Улан-Удэ.





