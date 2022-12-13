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В Улан-Удэ возле ТРЦ «Пионер» хотят создать насыпной остров под парковку

В Улан-Удэ возле ТРЦ «Пионер» хотят создать насыпной остров под парковку
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Вопрос будет решаться на федеральном уровне

Сегодня на заседании комитета по градостроительной политике, строительству и землепользования горсовета Улан-Удэ обсуждали вопросы по внесению изменений в генеральный план города.

Одним из предложений стало обустроить насыпной остров возле ТРЦ «Пионер» для расширения парковочной зоны. Таким образом появится около четырёх гектаров дополнительных автомобильных мест.

- Возле ТРЦ «Пионер» образуется искусственный земельный участок. Разрешение на образование этого участка дано с видом разрешённого использования для размещение автостоянки, - заявила и.о председателя по архитектуре и градостроительству мэрии Улан-Удэ Мария Говорова.

Депутаты горсовета запросили разрешающие документы на засыпку территории речного порта, поскольку водный объект принадлежит Российской Федерации. Говорова ответила, что все разрешающие документы на образование нового места у застройщика имеются.

- Конечное решение по «Пионеру» пока ещё не приняли. Насколько нам уведомляет наша архитектура, все правовые инстанции для засыпки острова возле судостроительного комбината пройдены. Там будет новая парковочная зона. Мы сейчас ознакомимся с этим вопросом до конца. Потому что он сначала решается на федеральном уровне. Если частный инвестор решил вопрос на этом уровне, то мы поддержим, - рассказал председатель комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию горсовета Улан-Удэ Василий Цыремпилов.

Всего планируется изменить 24 зоны назначения земель. Так, на набережной предложили перевести участок земель с зоны отдыха в специализированную общественно-деловую для строительства студенческого кампуса. В микрорайоне Силикатный планируют изменить назначение земель с рекреационного в производственную зону для строительства производственной базы. В 111 микрорайоне возле дома №9 хотят перевести зону с рекреационной на транспортную для размещения металлических гаражей.

На заседании комитета депутаты приняли решение выехать на часть объектов, чтобы убедиться, что принятые решения не навредят горожанам. На этот раз депутаты проверят 4 участка из 24-х. Вопрос будет обсуждён на совместном заседании комитетов.
парковка ГорсоветУУ

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