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В Бурятии землю на Байкале незаконно отдали для добычи песка

В Бурятии землю на Байкале незаконно отдали для добычи песка
Власть,  Фото:Байкальская природоохранная прокуратура
Глава Северо-Байкальского района признан виновным в халатности

В Бурятии суд признал незаконным предоставление участка недр для добычи песка в центральной экологической зоне Байкальской природной территории.

- Приказом министерства природных ресурсов Бурятии незаконно предоставлен организации для добычи общераспространенных полезных ископаемых участок недр, расположенный у посёлка Кичера Северо-Байкальского района. При этом данный участок находится в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, где добыча полезных ископаемых запрещена, - сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

В итоге прокурор обратился с заявлением в Арбитражный суд Бурятии. Суд признал недействительными приказ министерства природных ресурсов и лицензию на право пользования недрами по добыче песка.

Глава Северо-Байкальского района, который незаконно предоставил недропользователю участок для добычи песка, приговором суда признан виновным по статье «Халатность». Суд принял решение о взыскании с виновного причинённого преступлением ущерба в размере более 7 млн рублей, уточнили в Байкальской природоохранной прокуратуре.

Также в связи с причинением ущерба землям сельскохозяйственного назначения материалы проверки направлены для решения вопроса об уголовном преследовании в следственные органы. Сейчас проводится проверка.

Байкал халатность земельные участки природохранная прокуратура

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