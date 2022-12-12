Глава Северо-Байкальского района признан виновным в халатности
В Бурятии суд признал незаконным предоставление участка недр для добычи песка в центральной экологической зоне Байкальской природной территории.
- Приказом министерства природных ресурсов Бурятии незаконно предоставлен организации для добычи общераспространенных полезных ископаемых участок недр, расположенный у посёлка Кичера Северо-Байкальского района. При этом данный участок находится в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, где добыча полезных ископаемых запрещена, - сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.
В итоге прокурор обратился с заявлением в Арбитражный суд Бурятии. Суд признал недействительными приказ министерства природных ресурсов и лицензию на право пользования недрами по добыче песка.
Глава Северо-Байкальского района, который незаконно предоставил недропользователю участок для добычи песка, приговором суда признан виновным по статье «Халатность». Суд принял решение о взыскании с виновного причинённого преступлением ущерба в размере более 7 млн рублей, уточнили в Байкальской природоохранной прокуратуре.
Также в связи с причинением ущерба землям сельскохозяйственного назначения материалы проверки направлены для решения вопроса об уголовном преследовании в следственные органы. Сейчас проводится проверка.
В Бурятии землю на Байкале незаконно отдали для добычи песка
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