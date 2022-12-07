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Председатель КГХ Улан-Удэ получил прокурорское представление

Председатель КГХ Улан-Удэ получил прокурорское представление
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Поводом стал не устранённый вовремя обвал грунта

В октябре вблизи пешеходного перехода и многоквартирного жилого дома по улице Балтахинова, 36 в Улан-Удэ произошёл провал грунта.

Администрацией Советского района совместно с представителями комитета городского хозяйства (КГХ), комбината по благоустройству, ресурсоснабжающих организаций проведено обследование участка, установлен срок для засыпки территории. Об инциденте сообщили в средствах массовой информации.

Несмотря на своевременную доставку грунта работы в срок не были начаты, специализированная техника не была выделена.

Председателю комитета городского хозяйства внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого провал грунта устранён. Его засыпали и участок земли выровняли, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
прокуратура КГХ

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