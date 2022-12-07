В России запретили митинги возле зданий госорганов, вокзалов, школ

Власть, Фото: Сергей Тарасенко

При этом каждый регион может дополнительно вводить собственные запреты мест собраний, митингов и демонстраций



Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, существенно расширяющий перечень мест, где запрещено проведение собраний, митингов, шествий и демонстраций, сообщает РИА Новости.



Нельзя будет проводить митинги в зданиях органов публичной власти и на прилегающих к ним территориях, аэропортов, железнодорожных и автомобильных вокзалов, портов, в зданиях и на территории вузов, школ и больниц, земельных участках, где расположены церкви и другие сооружения.



Кроме этого, запрет распространится на территории, прилегающим к объектам жизнеобеспечения, в том числе обеспечивающим функционирование электрических, тепловых, водопроводных и газовых сетей.



Сейчас запрещено проводить митинги лишь у зданий резиденций президента, судов, экстренных оперативных служб и учреждений ФСИН.



Также новый закон предусматривает, что каждый регион может дополнительно вводить собственные запреты мест собраний, митингов и демонстраций, если такая мера «обусловлена историческими, культурными, иными объективными особенностями субъекта Российской Федерации».

