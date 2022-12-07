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В России запретили митинги возле зданий госорганов, вокзалов, школ

В России запретили митинги возле зданий госорганов, вокзалов, школ
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко
При этом каждый регион может дополнительно вводить собственные запреты мест собраний, митингов и демонстраций

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, существенно расширяющий перечень мест, где запрещено проведение собраний, митингов, шествий и демонстраций, сообщает РИА Новости.

Нельзя будет проводить митинги в зданиях органов публичной власти и на прилегающих к ним территориях, аэропортов, железнодорожных и автомобильных вокзалов, портов, в зданиях и на территории вузов, школ и больниц, земельных участках, где расположены церкви и другие сооружения.

Кроме этого, запрет распространится на территории, прилегающим к объектам жизнеобеспечения, в том числе обеспечивающим функционирование электрических, тепловых, водопроводных и газовых сетей.

Сейчас запрещено проводить митинги лишь у зданий резиденций президента, судов, экстренных оперативных служб и учреждений ФСИН.

Также новый закон предусматривает, что каждый регион может дополнительно вводить собственные запреты мест собраний, митингов и демонстраций, если такая мера «обусловлена историческими, культурными, иными объективными особенностями субъекта Российской Федерации». 
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