Глава Минздрава Бурятии призвала быть доброжелательнее к медикам

На врачей легли колоссальные нагрузки из-за вспышки ОРВИ
Министр здравоохранения республики Евгения Лудупова приняла участие в прямом эфире, который провёл центр управления регионом (ЦУР). Она ответила на вопросы жителей Бурятии. Наши земляки из разных районов рассказали, что в больницах не хватает врачей. К примеру, в Баргузинском нет лора и эндокринолога, а в Закаменском – ещё и окулиста.
Люди попросили, чтобы так называемые узкие специалисты приезжали в сёла хотя бы раз в квартал. «Районным не доверяем», – заявили они.
Евгения Лудупова отметила, что вопрос о повышении квалификации врачей всегда был актуален и Минздрав продолжит этим заниматься. И затронула тему взаимоотношений медиков и пациентов.
- Вопрос компетентности, конечно, во главу. Поэтому обучение постоянно проходит. Я как министр требую от медицинских работников бережного и этического отношения к каждому пациенту. И ото всех граждан мы тоже просим такого доброжелательного отношения, – подчеркнула руководитель ведомства. – Иногда мы видим моменты некорректного отношения. В период пандемии (коронавируса) мы работали с колоссальной нагрузкой и сейчас, во время вспышки ОРВИ, коллеги трудятся без выходных, до последнего пациента. В 10 вечера-12 часов ночи городские поликлиники заканчивают работу.
По словам Лудуповой, обращений к врачам стало больше практически в три раза. Медики тоже заражаются и уходят на больничный. Такая ситуация, к примеру, во второй поликлинике, где заболели педиатр и несколько медсестёр. Туда направили четырёх ординаторов. «Максимально привлекли студентов из различных вузов», – добавила министр.
На врачей легли колоссальные нагрузки из-за вспышки ОРВИ
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