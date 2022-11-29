Публичное афиширование деятельности теперь подкреплено юридически
С 1 декабря вступает в силу закон, обязывающий органы власти вести официальные страницы в социальных сетях и публиковать там актуальную информацию. Ранее такая работа велась добровольно.
Улан-Удэнский горсовет депутатов отчитался сегодня на заседании комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности о том, что готов к вступлению в силу закона.
Отметим, согласно поправкам в федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», органы местного самоуправления должны создать официальные страницы в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».
- С первого декабря вступает в силу изменение федерального законодательства, в соответствии с которым органы местного самоуправления обязаны иметь и размещать информацию на официальных страницах в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассниках», - рассказала начальник правового управления Улан-Удэнского горсовета депутатов Валентина Разуева.
Впрочем, горсовет и так активно ведёт свои социальные сети, потому решение об изменении порядка публикации новостей и информации в пабликах никак не отразится на начатой уже давно работе.
На данный момент требования об обязательном размещении информации в социальных сетях коснулись только «Вконтакте» и «Одноклассники». Для мессенджеров, как например, Telegram, публикация информации о деятельности органов власти остаётся добровольной.
Улан-Удэнский горсовет готов к закону об обязательном ведении аккаунтов в соцсетях
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Депутаты горсовета призвали «не привязывать тариф на трамвай к автобусу»
Глава республики назвал такую оценку как минимум странной
Соелма Дагаева примерила сказочный образ, чтобы обратиться к школьникам и студентам
Власть, 28.11.2022
Местные власти должны исправить все замечания до 10 декабря
Власть, 27.11.2022
День матери отмечают в последнее воскресенье ноября
Парламентариям захотелось компенсации за вынужденные прогулы на работе
Будущая школа останется во владении города
Рафик Галимов служит в прокуратуре уже 14 лет
Прокуратура выявила нарушение законодательства при расходовании бюджетных средств
За нарушение закона накажут крупными штрафами
Это станет возможным при условии, что доход пойдёт на улучшение жилищных условий
Помимо чиновников, в его состав вошли представители учебных заведений и сельхозпроизводители
23 ноября прошёл республиканский обучающий семинар по соблюдению антикоррупционных стандартов на государственной гражданской и муниципальной службе
Его утвердят до середины декабря
Власть, 23.11.2022
Мужчина получил смертельную электротравму