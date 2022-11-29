Улан-Удэнский горсовет готов к закону об обязательном ведении аккаунтов в соцсетях

Публичное афиширование деятельности теперь подкреплено юридически



С 1 декабря вступает в силу закон, обязывающий органы власти вести официальные страницы в социальных сетях и публиковать там актуальную информацию. Ранее такая работа велась добровольно.



Улан-Удэнский горсовет депутатов отчитался сегодня на заседании комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности о том, что готов к вступлению в силу закона.



Отметим, согласно поправкам в федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», органы местного самоуправления должны создать официальные страницы в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».



- С первого декабря вступает в силу изменение федерального законодательства, в соответствии с которым органы местного самоуправления обязаны иметь и размещать информацию на официальных страницах в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассниках», - рассказала начальник правового управления Улан-Удэнского горсовета депутатов Валентина Разуева.



Впрочем, горсовет и так активно ведёт свои социальные сети, потому решение об изменении порядка публикации новостей и информации в пабликах никак не отразится на начатой уже давно работе.



На данный момент требования об обязательном размещении информации в социальных сетях коснулись только «Вконтакте» и «Одноклассники». Для мессенджеров, как например, Telegram, публикация информации о деятельности органов власти остаётся добровольной.



