День матери отмечают в последнее воскресенье ноября
Сегодня, 27 ноября, в России отмечают День матери. С праздником горожанок поздравил председатель Улан-Удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев.
В поздравлении говорится:
«Дорогие наши мамы!
От имени депутатов Улан-Удэнского городского Совета поздравляю Вас с Днём матери.
Для каждого из нас мама — это святое, самое дорогое и любимое. Именно мама с самого начала жизни оберегает нас, поддерживает во всем, рядом и в трудные времена, и в минуты радости и счастья.
Огромное уважение вызывают наши многодетные мамы. Ведь воспитание детей — это важное и ответственное дело, а воспитание достойного человека – это великий труд. Приятно отметить, что в столице Бурятии число многодетных семей растет каждый год. У нас есть различные программы их поддержки, существенные меры появляются и на уровне государства. И наша главная задача — сделать так, чтобы как можно больше людей в Улан-Удэ чувствовали уверенность, стабильность.
С праздником вас, дорогие мамы! Пусть дети чаще радуют своими достижениями и успехами. Счастья, добра и благополучия!»
Справка:
День матери в России ежегодно отмечается в последнее воскресенье ноября.
Праздник был установлен указом президента РФ от 30 января 1998 года в целях повышения социальной значимости материнства. С инициативой его учреждения выступил комитет Госдумы по делам женщин, семьи и молодёжи. В числе задач проведения мероприятия – поддержка традиций бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои, особо отметить значение главного человека в жизни каждого – его матери.
В СССР День матери впервые провели 30 октября 1988 года в школе в Баку (Азербайджанская ССР, ныне Азербайджан). Автором и организатором празднества стала учитель русского языка и литературы Эльмира Гусейнова. В тот день было принято обращение ко всем школьникам с призывом сделать этот праздник ежегодным.
Председатель Улан-Удэнского горсовета поздравил с Днём матери
Власть, Фото:
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