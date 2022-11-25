Мэр Улан-Удэ получил прокурорское представление

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Прокуратура выявила нарушение законодательства при расходовании бюджетных средств



Прокуратура выявила нарушение законодательства при расходовании бюджетных средств в деятельности управления по физической культуре администрации Улан-Удэ. Надзорный орган проверил соблюдение законодательства при реализации национального проекта «Демография».



- Вскрыты факты несвоевременного предоставления в министерство спорта и молодёжной политики республики ежегодной отчётности об использовании субсидии и обязательствах. Пресечено нецелевое использование субсидии, предоставленной на государственную поддержку организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Мэру Улан-Удэ внесено прокурорское представление. По результатам его рассмотрения в бюджет города возвращены деньги, предназначенные на проведение тренировочных сборов и израсходованных на иные цели. Управление по физической культуре теперь заключило дополнительные соглашения, предусматривающие сроки предоставления отчётности. Два сотрудника мэрии привлечены к дисциплинарной ответственности.

