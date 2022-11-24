Помимо чиновников, в его состав вошли представители учебных заведений и сельхозпроизводители
В Иркутской области подписаны указ о создании Совета по развитию агропромышленного комплекса региона при губернаторе и распоряжение о составе совета.
По информации министра сельского хозяйства области Ильи Сумарокова, в его состав вошли представители правительства региона, законодательного собрания, министерства сельского хозяйства, а также других министерств, структур и ведомств региона, в том числе представители образовательных учебных заведений, главы муниципальных образований и сельхозпроизводители. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
- Основные задачи совета – подготовка предложений в сфере обеспечения эффективного развития агропромышленного комплекса Иркутской области и выработка предложений по решению проблем социального обустройства села, - подчеркнул глава региона Игорь Кобзев.
В Иркутской области образован Совет по развитию АПК региона
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