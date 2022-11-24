Семьи с детьми освободят от уплаты НДФЛ при продаже участка

Это станет возможным при условии, что доход пойдёт на улучшение жилищных условий



Государственная Дума приняла в первом чтении поправки в Налоговый кодекс, которые освободят семьи с двумя и более детьми от налога на доходы физических лиц при продаже земли и хозяйственных построек на ней, если средства пойдут на улучшение жилищных условий.



- С 2021 года уже действует норма, согласно которой от НДФЛ при продаже квартиры или дома освобождаются семьи с двумя и более детьми, если они в этом же году направили средства на улучшение жилищных условий. Предлагаемыми поправками в Налоговый кодекс мы освобождаем их от необходимости платить налог за земельный участок, на котором расположен проданный дом, и хозяйственные постройки, - рассказал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.



Как сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента, принятые поправки в Налоговый кодекс направлены на защиту интересов детей и их родителей.

