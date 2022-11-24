Это станет возможным при условии, что доход пойдёт на улучшение жилищных условий
Государственная Дума приняла в первом чтении поправки в Налоговый кодекс, которые освободят семьи с двумя и более детьми от налога на доходы физических лиц при продаже земли и хозяйственных построек на ней, если средства пойдут на улучшение жилищных условий.
- С 2021 года уже действует норма, согласно которой от НДФЛ при продаже квартиры или дома освобождаются семьи с двумя и более детьми, если они в этом же году направили средства на улучшение жилищных условий. Предлагаемыми поправками в Налоговый кодекс мы освобождаем их от необходимости платить налог за земельный участок, на котором расположен проданный дом, и хозяйственные постройки, - рассказал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.
Как сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента, принятые поправки в Налоговый кодекс направлены на защиту интересов детей и их родителей.
Семьи с детьми освободят от уплаты НДФЛ при продаже участка
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Это станет возможным при условии, что доход пойдёт на улучшение жилищных условий
Помимо чиновников, в его состав вошли представители учебных заведений и сельхозпроизводители
23 ноября прошёл республиканский обучающий семинар по соблюдению антикоррупционных стандартов на государственной гражданской и муниципальной службе
Его утвердят до середины декабря
Мужчина получил смертельную электротравму
«По какому принципу вы отбираете улицы для ремонта? Как формируется список?» - потребовал ответ Анатолий Белоусов
Финансирование социальной сферы увеличат на триллион рублей
Александр Сапожников получил в военкомате документы для прохождения службы
Пока в столице Забайкалья назначат врио руководителя городской администрации
Они прикупят новые ковровые дорожки, мебель и кондиционеры
Документы подписали Михаил Филичев и Сергей Кудрявцев
В министерстве затянули с ответом на обращение
Александр Сапожников является ветераном боевых действий
В горсовете подвели итоги ремонта дорог по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» в 2022 году
В одной из них капремонт делают впервые с 50-х годов