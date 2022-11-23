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Бюджет на 2023-2025 годы принят во втором чтении с поправками «ЕР»

Бюджет на 2023-2025 годы принят во втором чтении с поправками «ЕР»
Власть,  Фото:пресс-служба «Единой России»
Финансирование социальной сферы увеличат на триллион рублей

Проект федерального бюджета принят во втором, основном, чтении. В документе заложено увеличение финансирования социальной сферы на триллион рублей. В первую очередь возрастают расходы на поддержку семей с детьми.

Со следующего года вводится единое пособие на семей с детьми, которое будет начисляться в зависимости от имущественного положения семьи: 50%, 75% или 100% от величины прожиточного минимума. Об этом заявил координатор направления «Хорошая работа – достаток в доме» народной программы «ЕР», замглавы фракции партии в ГД Андрей Исаев.

В бюджете также предусмотрено повышение МРОТ, минимального среднего размера пенсии и прожиточного минимума. Примерно на 12% будут проиндексированы социальные выплаты и материнский капитал. По словам Исаева, за первого ребёнка он составит 590 тыс. рублей, за второго, если семья не получала выплату за первого, 780 тыс. рублей.

- Одним словом, все социальные обязательства России будут выполнены в полном объёме. А по некоторым статьям, например, поддержка семей с детьми, они даже возрастают, - заявил Андрей Исаев.

По инициативе ЕР на организацию профессионального и допобразования направят ещё 2,5 миллиарда рублей. На обучение программированию старшеклассников, имеющих успехи в учёбе, выделят 1,4 миллиарда рублей. Ещё 450 миллионов рублей пойдут на программу развития молодёжного предпринимательства, а 250 миллионов рублей - на обучение членов студотрядов рабочим специальностям.

Также ко второму чтению по предложению партии 2,7 миллиарда рублей пойдёт на поддержку занятости, в том числе на модернизацию центров занятости в 17 субъектах РФ.

Кроме того, в бюджете 2023 года по сравнению с 2019 годом расходы на здравоохранение увеличены в два раза. А по сравнению с 2022 годом рост составляет 1 триллион рублей, сообщается на сайте партии er.ru.

- На прошедшей 17 ноября сессии Народного Хурала Республики Бурятия в первом чтении был принят проект бюджета на предстоящие 2023-2025 годы, где в том числе было принято решение о выделении дополнительных средств в размере ста миллионов рублей на поддержку СВО – это и восстановление инфраструктуры в Старобешевском районе Донецкой республики, и поддержка семей мобилизованных. Отмечу, что финансирование социально-направленных статей бюджета не было сокращено – как и было заявлено в народной программе партии. Строительство, капитальные ремонты школ, детских садов, инфраструктуры будут производиться в плановый период. Мы, как депутаты фракции «Единая Россия», как люди, которые представляют своих избирателей в законодательном органе, стараемся максимально оптимально распределить средства бюджета в нынешних реалиях, - сказал Владимир Ведерников, и. о. руководителя фракции «Единая Россия» в Народном Хурале Республики Бурятия.
Единая Россия 2022

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