Депутаты Народного Хурала потратят на самих себя более 285 миллионов

Они прикупят новые ковровые дорожки, мебель и кондиционеры



На очередной сессии парламента Бурятии, которая запланирована на 15 декабря, депутаты рассмотрят законопроект «О расходах на обеспечение деятельности Народного Хурала на 2023 год». Как отмечается в пояснительной записке к документу, всего на эти цели планируется направить 285 миллионов 517 тысяч 800 рублей.



Большая часть этой суммы – 245 миллионов 747 тысяч 700 рублей (или 86%) – уйдёт на зарплаты и страховые взносы. В штате Народного Хурала сегодня насчитывается 106 человек. Среди них – 15 парламентариев, работающих на постоянной (то есть оплачиваемой) основе: спикер, два вице-спикера, главы комитетов и их заместители. Также в списке – технический персонал, специалисты аппарата фракций Хурала и другие сотрудники.



На жалованье народным избранникам выделят 33 миллиона 43 тысячи рублей, на взносы по обязательному социальному страхованию им же – 9 979 рублей. Ещё 44 миллиона 742 тысячи потребуется для возмещения расходов на осуществление депутатской деятельности всем 66 парламентариям, 192 тысячи – на компенсацию затрат по оплате найма жилых помещений и 499 800 рублей – за проезд и проживание.



Чтобы оплатить труд помощников депутатов и специалистов фракций, из бюджета выделят 58 миллионов 860 тысяч, а специалистов аппарата Хурала – 61 миллион 947 тысяч



39 миллионов 770 тысяч (14% суммы) пойдёт на материально-техническое обеспечение бурятского парламента. Это затраты на местную, внутризоновую, междугородную, международную, сотовую и фельдъегерскую связь, Интернет и почту (1 миллион 951 тысяча рублей), командировки (2 миллиона 715 тысяч), пиар депутатов в СМИ (24 миллиона 800 тысяч), диспансеризацию (370 тысяч 600 рублей), обслуживание и ремонт оргтехники и вычислительной техники, систем вентиляции и кондиционирования, уборку помещений и химчистку (630 тысяч).



Среди других статей расходов – оказание услуг в области информационных технологий (приобретение и обновление программных продуктов, техподдержка и сопровождение ПТК «Власть», доработка сайта НХ и АИС «Законопроект», обеспечение безопасности информации). На это направят 2 миллиона 670 тысяч. Услуги по переводу почётных грамот, подписка на периодическую печать и представительские расходы обойдутся в 1 миллион 225 тысяч.



На новое компьютерное оборудование, оргтехнику, комплектующие и запасные части уйдёт 2 миллиона 360 тысяч, на покупку офисной мебели, ковровых дорожек и кондиционеров – 526 900 рублей, на канцелярские товары, различные бланки, хозтовары, подарки, сувениры, поздравительные открытки, цветы, благодарственные письма и почётные грамоты – 2 миллиона 410 тысяч.



По сравнению с 2022 годом расходы на депутатов в 2023-м возрастут на 196 тысяч 700 рублей. Причина тому – увеличение минимального размера оплаты труда.

