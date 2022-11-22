В Бурятии прокуратура и УФСИН подписали совместное указание





Исполняющий обязанности прокурора республики Михаил Филичев и начальник УФСИН по Бурятии Сергей Кудрявцев подписали указание по вопросам совместного ведения.- Согласно указанию органам прокуратуры республики и учреждениям уголовно-исполнительной системы поручено взаимодействовать при подготовке материалов к рассмотрению судом вопросов, связанных с исполнением приговоров, в том числе о досрочном освобождении осуждённых от отбывания наказания, изменении вида исправительного учреждения, замене лишения свободы более мягким наказанием, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.Принятые меры позволят обеспечить единство правоприменительной практики и соблюдение гарантированных законом прав осуждённых.