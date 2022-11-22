Министр природных ресурсов Бурятии получил прокурорское представление

Власть, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В министерстве затянули с ответом на обращение



Жительница Улан-Удэ заявила в прокуратуру о нарушении её прав при рассмотрении заявления.



Установлено, что в апреле женщина обратилась в министерство природных ресурсов и экологии республики в связи с несогласием с начислением задолженности по вывозу мусора.



В нарушение закона сотрудники ведомства не обеспечили своевременное направление доводов заявления в уполномоченный орган для рассмотрения по существу.



- По представлению прокуратуры республики, внесённого министру природных ресурсов и экологии республики, нарушения устранены, обращение направлено в контролирующий орган, - сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.



Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

