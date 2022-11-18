Ведётся работа над проектами Улан-Удэ и Северобайкальска и по строительству инфраструктуры
Глава Бурятии Алексей Цыденов и гендиректор ДОМ.PФ Виталий Мутко договорились о реализации в регионе масштабного проекта по развитию жилищной сферы, сообщает правительство республики.
Финансовый институт Росимущества ДОМ.РФ продолжит над мастер-планами Улан-Удэ и Северобайкальска. План развития бурятской столицы уже представлен президенту на ВЭФ-2022 и был признан одним из трёх лучших среди 25 мастер-планов, создаваемых для ДФО. Проекты будут реализованы на условиях софинансирования с регионом из расчёта 50/50.
Также в Бурятии планируется создание инфраструктуры через механизм облигаций ДОМ.PФ. На рассмотрении у компании сейчас четыре проекта: Национального музея, расширения республиканской клинической инфекционной больницы, строительства котельной на Авиазаводе и второй очереди ТЭЦ-2, общей стоимостью около 42 млрд рублей.
Кроме того, ДОМ.PФ запустит проект корпоративной аренды для сотрудников Улан-Удэнского авиационного завода на 300 квартир. Сегодня при содействии региона подбираются земельный участок и застройщик.
Справка:
АО «ДОМ.РФ» — финансовый институт развития в жилищной сфере России. Создан в 1997 году правительством РФ для проведения государственной жилищной политики. Сто процентов акций ДОМ.РФ принадлежит государству в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество).
Глава Бурятии и Виталий Мутко договорились о масштабном проекте
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