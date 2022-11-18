18 ноября

17 ноября

Популярное

В Улан-Удэ предложили снести бомбоубежище

В Улан-Удэ предложили снести бомбоубежище
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Однако депутаты горсовета призвали не торопиться с выводами

Сегодня на заседании комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию Улан-Удэнского горсовета подняли вопрос двух бесхозных бомбоубежищ - на проспекте Автомобилистов и Богородском острове. Комитет по управлению имуществом и землепользованию администрации Улан-Удэ просит выделить 300 тысяч рублей на госэкспертизу защитных сооружений.

Убежище на Богородском острове ранее принадлежало МУП «Водоканал». Это маленькое помещение, в котором помещалось от силы четыре человека. Оно предполагалось как укрытие для сотрудников водоподъёма. Позже объект был передан в муниципальную собственность, будучи уже в неудовлетворительном состоянии. На данный момент защитное помещение предлагают снести.

На проспекте Автомобилистов бомбоубежище изначально строилось для работников МУП «Городские маршруты». Однако его не планируют сносить, но предлагают присвоить другой статус.

- Защитное сооружение на проспекте Автомобилистов мы планируем перевести в статус «Укрытие». Там требования совершенно другие. А по Богородскому острову убежище было построено для конкретного предприятия. Поскольку «Водоканал» не желает принимать к себе, мы предлагаем снять статус и снести объект, - сообщила председатель комитета по управлению имуществом и землепользованию мэрии Улан-Удэ Дарима Дондукова.

Председатель комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию Улан-Удэнского горсовета депутатов Василий Цыремпилов предложил не торопиться с выводами и сперва организовать рабочий выезд на объекты.

- На сегодняшний день это очень актуальный вопрос. Приводить такие помещения сейчас есть необходимость, причём экстренно. Предлагаю осуществить выезд на эти объекты. Осмотреть комиссионно, - сказал Василий Цыремпилов.

Дарима Дондукова отметила, что объект на Богородском острове будет проще всё же снести. По её словам, восстановление бомбоубежища прилично ударит по «карману» города.

- У нас есть предписание от прокуратуры Улан-Удэ о том, чтобы привести в надлежащее состояние убежища на острове Богородский. Но там надо много миллионов вложить, чтобы довести его до ума. Он не просто в неудовлетворительном состоянии, по сути, там находятся одни блоки, - добавила Дарима Дондукова.
ГорсоветУУ бомбоубежище

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

«Вам простатит лечить нечем?»: Депутатам Бурятии посоветовали больше общаться с женщинами
«Вам простатит лечить нечем?»: Депутатам Бурятии посоветовали больше общаться с женщинами
Власть, 18.11.2022
А они предложили вместе бороться с лоббизмом и «воинствующим феминизмом»
Бурятию перед выборами в Народный Хурал «нарезали» на 10 лет
Бурятию перед выборами в Народный Хурал «нарезали» на 10 лет
Власть, 18.11.2022
В республике утвердили схему одномандатных избирательных округов
Депутату Хурала Бурятии официально сообщат, «где деньги»
Депутату Хурала Бурятии официально сообщат, «где деньги»
Власть, 17.11.2022
Тумэна Дондокова вторую сессию подряд интересует бюджет, который закладывали на выборы главы республики
В Бурятии с депутатов предложили собрать по 40 тысяч для военнослужащих
В Бурятии с депутатов предложили собрать по 40 тысяч для военнослужащих
Власть, 17.11.2022
Депутатов Хурала призвали пожертвовать деньги участникам СВО
В Бурятии ответственность за бродячих собак частично возложили на районы
В Бурятии ответственность за бродячих собак частично возложили на районы
Власть, 17.11.2022
Местные власти сами будут решать, куда нельзя отпускать бездомных животных
Депутат Хурала Бурятии желает «разобраться с Лудуповой»
Депутат Хурала Бурятии желает «разобраться с Лудуповой»
Власть, 17.11.2022
«Это дурдом какой-то!» - сказал Буда-Ширап Батуев
В Бурятии провели семинар по финансовому мониторингу
В Бурятии провели семинар по финансовому мониторингу
Власть, 17.11.2022
В мероприятии участвовал Виктор Чевелев
Глава Бурятии: «Широких гуляний на Новый год не будет»
Глава Бурятии: «Широких гуляний на Новый год не будет»
Власть, 16.11.2022
Алексей Цыденов сообщил о сокращении финансирования на празднование
В Бурятии определились с новым министром промышленности
В Бурятии определились с новым министром промышленности
Власть, 16.11.2022
Минпром возглавит чиновник из другого министерства
«Единая Россия» защитит права мобилизованных и их семей
«Единая Россия» защитит права мобилизованных и их семей
Власть, 16.11.2022
С начала СВО «Единой Россией» были инициированы законы, которые легли в основу системы социального обеспечения военнослужащих, задействованных в спецоперации

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^