В Улан-Удэ предложили снести бомбоубежище

Однако депутаты горсовета призвали не торопиться с выводами
Сегодня на заседании комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию Улан-Удэнского горсовета подняли вопрос двух бесхозных бомбоубежищ - на проспекте Автомобилистов и Богородском острове. Комитет по управлению имуществом и землепользованию администрации Улан-Удэ просит выделить 300 тысяч рублей на госэкспертизу защитных сооружений.
Убежище на Богородском острове ранее принадлежало МУП «Водоканал». Это маленькое помещение, в котором помещалось от силы четыре человека. Оно предполагалось как укрытие для сотрудников водоподъёма. Позже объект был передан в муниципальную собственность, будучи уже в неудовлетворительном состоянии. На данный момент защитное помещение предлагают снести.
На проспекте Автомобилистов бомбоубежище изначально строилось для работников МУП «Городские маршруты». Однако его не планируют сносить, но предлагают присвоить другой статус.
- Защитное сооружение на проспекте Автомобилистов мы планируем перевести в статус «Укрытие». Там требования совершенно другие. А по Богородскому острову убежище было построено для конкретного предприятия. Поскольку «Водоканал» не желает принимать к себе, мы предлагаем снять статус и снести объект, - сообщила председатель комитета по управлению имуществом и землепользованию мэрии Улан-Удэ Дарима Дондукова.
Председатель комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию Улан-Удэнского горсовета депутатов Василий Цыремпилов предложил не торопиться с выводами и сперва организовать рабочий выезд на объекты.
- На сегодняшний день это очень актуальный вопрос. Приводить такие помещения сейчас есть необходимость, причём экстренно. Предлагаю осуществить выезд на эти объекты. Осмотреть комиссионно, - сказал Василий Цыремпилов.
Дарима Дондукова отметила, что объект на Богородском острове будет проще всё же снести. По её словам, восстановление бомбоубежища прилично ударит по «карману» города.
- У нас есть предписание от прокуратуры Улан-Удэ о том, чтобы привести в надлежащее состояние убежища на острове Богородский. Но там надо много миллионов вложить, чтобы довести его до ума. Он не просто в неудовлетворительном состоянии, по сути, там находятся одни блоки, - добавила Дарима Дондукова.
В Улан-Удэ предложили снести бомбоубежище
Власть, Фото:
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