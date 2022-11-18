Администрации села в Бурятии нарушила антикоррупционный закон

Власть, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Нарушение выявила прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, администрация сельского поселения «Тугнуйское» Мухоршибирского района Бурятии в нарушение антикоррупционного закона сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих не разместили своевременно на официальном сайте.



Главе сельского поселения внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, сведения на сайте размещены.



Кроме того, в отношении главы сельского поселения возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 13.27 КоАП РФ «Неразмещение в сети «Интернет» информации о деятельности органов местного самоуправления».).



Должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде предупреждения, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

