Тумэна Дондокова вторую сессию подряд интересует бюджет, который закладывали на выборы главы республики
«Где деньги?». Этот вопрос задал депутат Народного Хурала Бурятии Тумэн Дондоков исполняющему обязанности министра финансов республики Георгию Мадаеву сегодня на сессии парламента.
Вопрос касался бюджета предвыборной гонки на выборах главы Бурятии. По словам депутата, с учётом двух этапов голосования было выделено более 348 млн рублей. Однако выборы прошли одним этапом, и остались неизрасходованные средства. На какие цели они были потрачены, уже второю сессию подряд интересуется Тумэн Дондоков.
- Где деньги? Сто с лишним миллионов рублей. Я просто удивляюсь. Верните деньги! – призвал Тумэн Дондоков.
Глава минфина Георгий Мадаев заверил, что деньги остались в бюджете. Выяснилось, что финансирование было перенаправлено на социальные выплаты, в том числе связанные с мобилизацией и проведением СВО.
- Там никаких секретов нет. Тут всё открыто, - заверил Георгий Мадаев, пообещав предоставить официальный ответ.
Как сообщал «Байкал-Daily», на предыдущей сессии Тумэн Дондоков задавал аналогичный вопрос и.о. первого зампреда правительства Бурятии Всеволоду Мухину. Он пообещал проинформировать депутата, как использовались эти средства.
Депутату Хурала Бурятии официально сообщат, «где деньги»
Власть, Фото:
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