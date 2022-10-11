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И.о. первого зампреда правительства Бурятии ответил на вопрос: «Где деньги?»

И.о. первого зампреда правительства Бурятии ответил на вопрос: «Где деньги?»
Власть,  Фото:сайт правительства Бурятии
Вопрос задали Всеволоду Мухину на внеочередной сессии парламента

На сегодняшней внеочередной сессии Народного Хурала Бурятии выступают кандидаты на должности зампредов правительства. По закону их кандидатуры должен одобрить парламент, лишь после этого глава сможет подписать указы о назначении. Ранее правительство ушло в отставку из-за прошедших выборов главы Бурятии и сейчас работает с приставками «и.о».

Первым выступил Всеволод Мухин, который вновь планируется на пост первого заместителя председателя правительства республики.

Всеволод Мухин с объёмной речью, в которой затронул многие аспекты грядущей работы. И закончил её крылатым выражением.

- Но, как говорится, «Дорогу осилит идущий», я думаю мы все с вами продолжим поступательное движение только вперёд, - сказал он.

Далее к нему обратились несколько депутатов с вопросами. Одним из них оказался: «Где деньги?» Такой вопрос задал депутат от КПРФ Тумэн Дондоков.

Речь идёт о бюджете, который закладывали на выборы главы Бурятии. По словам Дондокова, было предусмотрено 348 млн 900 тысяч рублей на два тура голосования, но в итоге состоялся только один.  

Дондоков предложил направить неистраченные средства на жилье для детей-сирот или многодетных семей.

- Безусловно, эти деньги в бюджете. Деньги планировались на второй тур, мы обязаны таким образом планировать. Как будут использованы эти средства, мы вас, безусловно, проинформируем, - ответил Мухин.

Голосовать за кандидатов депутаты будут тайно. Председатель счётной комиссии предложил проводить голосование поэтапно – сначала первые четыре вопроса, потом три и ещё три. Предложение получило поддержку.

Справка:

Всеволод Мухин родился 6 июля 1978 года в Улан-Удэ. В 2000 году окончил с отличием Бурятский государственный университет по специальности «математические методы исследований операций в экономике». Трудовую деятельность начал в министерстве финансов ведущим специалистом отдела по работе с ценными бумагами.

В 2002 году перешёл на должность главного специалиста отдела экономического анализа и бюджетной политики министерства финансов. В апреле 2005 года стал консультантом того же отдела.

В 2005 году защитил диплом по специальности «юрист-правовед» в Бурятском государственном университете.

С мая 2005 года переведён на должность заместителя начальника отдела межбюджетных отношений. В октябре 2007 года назначен на должность начальника отдела межбюджетных трансфертов минфина Бурятии.

С апреля 2008 года – первый заместитель министра финансов Бурятии.

В конце 2020 года назначен министром финансов Бурятии.

В январе 2021 года получил повышение до первого зампреда правительства Бурятии.
правительство Бурятии

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