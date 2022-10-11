И.о. первого зампреда правительства Бурятии ответил на вопрос: «Где деньги?»

На сегодняшней внеочередной сессии Народного Хурала Бурятии выступают кандидаты на должности зампредов правительства. По закону их кандидатуры должен одобрить парламент, лишь после этого глава сможет подписать указы о назначении. Ранее правительство ушло в отставку из-за прошедших выборов главы Бурятии и сейчас работает с приставками «и.о».
Первым выступил Всеволод Мухин, который вновь планируется на пост первого заместителя председателя правительства республики.
Всеволод Мухин с объёмной речью, в которой затронул многие аспекты грядущей работы. И закончил её крылатым выражением.
- Но, как говорится, «Дорогу осилит идущий», я думаю мы все с вами продолжим поступательное движение только вперёд, - сказал он.
Далее к нему обратились несколько депутатов с вопросами. Одним из них оказался: «Где деньги?» Такой вопрос задал депутат от КПРФ Тумэн Дондоков.
Речь идёт о бюджете, который закладывали на выборы главы Бурятии. По словам Дондокова, было предусмотрено 348 млн 900 тысяч рублей на два тура голосования, но в итоге состоялся только один.
Дондоков предложил направить неистраченные средства на жилье для детей-сирот или многодетных семей.
- Безусловно, эти деньги в бюджете. Деньги планировались на второй тур, мы обязаны таким образом планировать. Как будут использованы эти средства, мы вас, безусловно, проинформируем, - ответил Мухин.
Голосовать за кандидатов депутаты будут тайно. Председатель счётной комиссии предложил проводить голосование поэтапно – сначала первые четыре вопроса, потом три и ещё три. Предложение получило поддержку.
Справка:
Всеволод Мухин родился 6 июля 1978 года в Улан-Удэ. В 2000 году окончил с отличием Бурятский государственный университет по специальности «математические методы исследований операций в экономике». Трудовую деятельность начал в министерстве финансов ведущим специалистом отдела по работе с ценными бумагами.
В 2002 году перешёл на должность главного специалиста отдела экономического анализа и бюджетной политики министерства финансов. В апреле 2005 года стал консультантом того же отдела.
В 2005 году защитил диплом по специальности «юрист-правовед» в Бурятском государственном университете.
С мая 2005 года переведён на должность заместителя начальника отдела межбюджетных отношений. В октябре 2007 года назначен на должность начальника отдела межбюджетных трансфертов минфина Бурятии.
С апреля 2008 года – первый заместитель министра финансов Бурятии.
В конце 2020 года назначен министром финансов Бурятии.
В январе 2021 года получил повышение до первого зампреда правительства Бурятии.
- Безусловно, эти деньги в бюджете. Деньги планировались на второй тур, мы обязаны таким образом планировать. Как будут использованы эти средства, мы вас, безусловно, проинформируем, - ответил Мухин.
Голосовать за кандидатов депутаты будут тайно. Председатель счётной комиссии предложил проводить голосование поэтапно – сначала первые четыре вопроса, потом три и ещё три. Предложение получило поддержку.
Справка:
Всеволод Мухин родился 6 июля 1978 года в Улан-Удэ. В 2000 году окончил с отличием Бурятский государственный университет по специальности «математические методы исследований операций в экономике». Трудовую деятельность начал в министерстве финансов ведущим специалистом отдела по работе с ценными бумагами.
В 2002 году перешёл на должность главного специалиста отдела экономического анализа и бюджетной политики министерства финансов. В апреле 2005 года стал консультантом того же отдела.
В 2005 году защитил диплом по специальности «юрист-правовед» в Бурятском государственном университете.
С мая 2005 года переведён на должность заместителя начальника отдела межбюджетных отношений. В октябре 2007 года назначен на должность начальника отдела межбюджетных трансфертов минфина Бурятии.
С апреля 2008 года – первый заместитель министра финансов Бурятии.
В конце 2020 года назначен министром финансов Бурятии.
В январе 2021 года получил повышение до первого зампреда правительства Бурятии.