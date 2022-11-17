В Бурятии провели семинар по финансовому мониторингу

В мероприятии участвовал Виктор Чевелев
В прокуратуре Бурятии состоялся семинар с участием руководителя межрегионального управления Росфинмониторинга по Дальневосточному федеральному округу Виктора Чевелева.
Мероприятие открыл исполняющий обязанности прокурора республики Михаил Филичев. Он подчеркнул важность роли Федеральной службы по финансовому мониторингу при контроле сохранности бюджетных денежных средств.
На семинаре обсудили вопросы взаимодействия при проведении финансовых расследований, риски, характерные для бюджетной сферы республики, и возможные пути их предотвращения.
Кроме того, рассмотрена практика противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
В мероприятии участвовал Виктор Чевелев
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