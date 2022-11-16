В деле разбиралась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, в нарушение закона об общих принципах организации местного самоуправления администрация Окинского района Бурятии своевременно не направляла принятые муниципальные нормативные правовые акты для включения в региональный регистр муниципальных нормативных правовых актов.
В отношении начальника контрольно-правового отдела администрации Окинского района возбуждено дело по ст. 19.7 КоАП РФ «Непредставление или несвоевременное представление сведений».
Он привлечён к административной ответственности в виде предупреждения, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В Бурятии районного чиновника привлекли к ответственности
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