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Полпред президента в ДФО посетил кадетскую школу-интернат в Бурятии

Полпред президента в ДФО посетил кадетскую школу-интернат в Бурятии
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Юрий Трутнев поручил руководству Бурятии продолжить усиление работы по патриотическому воспитанию

Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев 10 ноября посетил республиканскую кадетскую школу-интернат в ходе рабочей поездки в Бурятию.

- Мы специально заехали в кадетское училище, потому что здесь с патриотическим воспитанием по определению всё хорошо. Это такой базовый фундамент, на котором можно дальше куда-то двигаться. Что касается военной подготовки, то здесь нет какого-то такого устоявшегося стандарта, это конкурентный процесс. Готовим мы, и наши противники тоже готовят. Поэтому мы будем стремиться повышать уровень военной подготовки, и сегодня по стране, в ряде регионов Дальнего Востока будут по поручению президента создаваться центры по военно-спортивной подготовке и патриотического воспитания молодежи. Будем стараться привлечь лучшие технологии, лучших специалистов, чтобы создать ту базу для обучения, на которой Россия будет становиться ещё сильнее, – подчеркнул Юрий Трутнев.

Как отметил глава Бурятии Алексей Цыденов, в республике патриотическое воспитание преподаётся не только в специализированных образовательных учреждениях. На сегодняшний день базовые курсы патриотического воспитания существуют повсеместно в дошкольной и общеобразовательной системе. Он напомнил, что дополнительно на региональном уровне принято решение о создании штатных единиц - специалистов по патриотическому воспитанию для возвращающиеся с зоны СВО бойцов, у которых имеются травмы, не позволяющие вернуться в строй. Для этого будет выделяться дополнительное финансирование школам.

- После повышения квалификации они будут работать по таким специальностям как начальная военная подготовка, ОБЖ, военно-патриотическое воспитание. Задачи большие, мы будем работать в этом направлении, плюс есть материальная поддержка по реализации всех этих планов, - подчеркнул Алексей Цыденов.

Юрий Трутнев поручил руководству Бурятии продолжить усиление работы по патриотическому воспитанию, сообщили в пресс-службе правительства республики. 
полномочный представитель президента России кадеты школа-интернат

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