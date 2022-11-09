Руководители Улан-Удэ и Селенгинского района приехали в Забайкалье поддержать мобилизованных













Также Игорь Шутенков и Чимит Бальжинимаев передали бойцам посылки, инструменты и другие необходимые вещи. Помощь собрали жители улан-удэнских ТОСов, сотрудники администрации города, горсовета, контрольно-счетной палаты.



Целый грузовой внедорожник городского управления по ЧС был полностью наполнен важным грузом из родного Улан-Удэ. Это бензогенераторы, бензопилы, металлоискатели, газовые печки, газовые баллоны, балаклавы, нательное белье, медикаменты, средства гигиены и многое другое.



Городской комбинат школьного питания отправил квадрокоптер и тепловизионный прицел, а также колбасы, сало, кофе, конфеты, пряники, сухари. Также Игорь Шутенков и Чимит Бальжинимаев передали бойцам посылки, инструменты и другие необходимые вещи. Помощь собрали жители улан-удэнских ТОСов, сотрудники администрации города, горсовета, контрольно-счетной палаты.Целый грузовой внедорожник городского управления по ЧС был полностью наполнен важным грузом из родного Улан-Удэ. Это бензогенераторы, бензопилы, металлоискатели, газовые печки, газовые баллоны, балаклавы, нательное белье, медикаменты, средства гигиены и многое другое.Городской комбинат школьного питания отправил квадрокоптер и тепловизионный прицел, а также колбасы, сало, кофе, конфеты, пряники, сухари.









Сегодня, 9 ноября, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, председатель Улан-Удэнского горсовета депутатов Чимит Бальжинимаев, глава Селенгинского района Станислав Гармаев и председатель Селенгинского райсовета Александр Балдаков приехали в Забайкальский край, чтобы поддержать мобилизованных жителей Бурятии.Они пообщались с мобилизованными по интересующим их вопросам, обсудили, какая необходима поддержка. А в подразделении оценили условия быта.Мобилизованные жители Улан-Удэ и Бурятии встретились с Игорем Шутенковым и Чимитом Бальжинимаевым в клубе военной части.- Сейчас вы главная опора нашей страны. Мы все, конечно, переживаем за вас, но уверены, что вы настоящие патриоты, бесстрашные защитники родной земли, дома, своих семей. Я с начала мобилизации был на пунктах сборах, проверял, как идёт мобилизация в городских военкоматах и видел, что у ребят настроение спокойное, у никого нет ни капли колебаний в том, что нужно встать, идти, идти с оружием на защиту наших рубежей, нашей границы! Родина призвала - надо идти. У многих из вас прадеды, деды, отцы прошли Великую Отечественную, они подарили нам, будущим поколениям, мирное небо над головой. А сегодня благодаря вам, нашей армии мы защищаем нашу безопасность, будущее наших детей, - сказал мэр Игорь Шутенков.Чимит Бальжинимаев отметил, что поддержка наших земляков очень важна, они должны знать, что дома позаботятся об их близких, привезут и расколют дрова, окажут необходимую помощь.- Нам было важно увидеть своими глазами, как размещают наших земляков, чем кормят, есть ли все необходимое. Увидели, что условия хорошие, в корпусах тепло, есть душ, горячая вода, питание полноценное. Поговорили о том, что их волнует. В основном, вопросы касались поддержки семей – пожилых родителей, жен с детьми. Со всеми семьями мобилизованных в Улан-Удэ проводится работа, - рассказал Чимит Валерьевич.Далее встреча продолжилась в формате обсуждения. Мобилизованные задавали вопросы по житейским проблемам своих родных и близких. По всем обращениям мэр и председатель горсовета пообещали помочь.Всем мобилизованным жителям была сделана региональная единовременная денежная выплата в размере 150 тысяч рублей, а также будет выплачена федеральная единовременная выплата в размере 195 тысяч рублей. В Улан-Удэ дети мобилизованных зачислены вне очереди в детские сады и школы. Семьи мобилизованных также получают дрова и уголь, волонтёры по заявке производят колку дров. Волонтёрское движение «ТОСы Улан-Удэ, ВСКС - мы вместе!», неравнодушные горожане помогают мобилизованным всем, чем могут.