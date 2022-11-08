В Бурятии молодые работники приняли присягу прокурора









В прокуратуре Бурятии состоялся слёт молодых специалистов органов прокуратуры. В мероприятии приняли участие 16 молодых специалистов из 10 районных прокуратур республики, работники аппарата и ветераны прокуратуры республики.Семинар открыл исполняющий обязанности прокурора республики Михаил Филичев. Работникам, начинающим трудовой путь, он пожелал профессиональных успехов и достижений, выразил уверенность в том, что молодые будут успешно перенимать опыт старших коллег, поддерживая авторитет прокуратуры.Председатель Бурятского регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры Александр Муравьев поделился личным опытом в освоении профессии, рассказал о деятельности ветеранской организации.В торжественной обстановке работники приняли присягу прокурора.- Участники слёта посетили музей прокуратуры республики. Им рассказали об основных вехах истории надзорного ведомства, работниках, внёсших весомый вклад в укрепление законности и правопорядка, участниках Великой Отечественной войны, тружениках тыла, - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.В рамках слёта провели конкурс творческих работ «Они для нас – всегда пример», посвящённых ветеранам прокуратуры. Участников наградили памятными подарками.