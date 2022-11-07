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Глава Бурятии проинспектировал строительство 10 школ

Глава Бурятии проинспектировал строительство 10 школ
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
«По некоторым объектам есть удорожание», - отметил Алексей Цыденов

В воскресенье, 6 ноября, глава Бурятии Алексей Цыденов посетил возводящиеся 10 школ в Иволгинском, Тарбагатайском районах, а также в Улан-Удэ. Глава встретился с каждым из подрядчиков. Эти школы строят по концессионному соглашению с ООО «ПроШкола», сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

- Сегодня мы объехали 11 строящихся школ, из которых 10 возводятся по концессионным соглашениям с «ПроШколой», а также посетили строящийся дополнительный корпус к школе №32, который реализуется по прямому контракту. Уровень готовности у всех разный. Из 11 объектов, которые мы объехали – пять будут сдаваться в декабре, а шесть строящихся школ являются переходящими на следующий год. По некоторым объектам есть удорожание, причём существенное и объективное, есть вопросы, которые требовали корректировки. Помимо строительства школ, проводится работа и по кадровому комплектованию, - отметил Алексей Цыденов.



Глава республики подчеркнул, что за строительством всех объектов образования ведется постоянный контроль.

- В конце 2021 года концессионное соглашение с «ПроШколой» было сформировано и подписано. Учитывая наши условия, на строительные работы мы вышли только в мае этого года и сейчас, в ноябре, видим, что объекты имеют большую строительную готовность. Сегодня мы посмотрели качество работ, обсудили вопросы, где подрядчикам нужно ускориться. Все новые школы будут оснащены современным оборудованием, компьютерными классами. На территории Бурятии самое большое количество строящихся школ по данному концессионному соглашению, и я думаю, что наш опыт позволит строить больше образовательных учреждений на территории всей России, - отметил зампред правительства по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.

В октябре 2021 года между Республикой Бурятия и ООО «ПроШкола» были заключены 10 концессионных соглашений для строительства 10 школ. Это четыре школы в Улан-Удэ: в микрорайоне Забайкальский, по улице Жердева, в 103 микрорайоне и в 102 микрорайоне. А также шесть школ построят на территории Улан-Удэнской агломерации (в Иволгинском и Тарбагатайском районах): в селе Иволгинск, в улусе Нур-Селение, в селе Нижняя Иволга, в селе Поселье, в селе Сотниково и в селе Нижний Саянтуй.






глава Бурятии Алексей Цыденов школы

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