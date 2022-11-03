03 ноября

02 ноября

Популярное

Жителю Бурятии в администрации затянули с ответом

Жителю Бурятии в администрации затянули с ответом
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Главе муниципального образования внесено прокурорское представление

Как выяснила прокурорская проверка, в июне 2022 года в администрацию района Закаменского района Бурятии поступило обращение жителя о возможности получения земельного участка для строительства жилого дома.

Однако орган местного самоуправления направил заявителю ответ с нарушением установленного законом 30-дневного срока, не в полном объёме, не рассмотрев его доводы.

Главе муниципального образования внесено прокурорское представление, которое удовлетворено. Кроме того, в отношении ответственного должностного лица возбуждено административное дело по ст. 5.59 КоАП РФ «Нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка рассмотрения обращений граждан». Виновный привлечён к ответственности, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. 
прокуратура

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жителю Бурятии в администрации затянули с ответом
Жителю Бурятии в администрации затянули с ответом
Власть, 03.11.2022
Главе муниципального образования внесено прокурорское представление
«ЕР» предложила единый список льгот и мер поддержки для участников СВО
«ЕР» предложила единый список льгот и мер поддержки для участников СВО
Власть, 03.11.2022
Соответствующее предложение отправлено на рассмотрение премьеру Михаилу Мишустину
Забайкалье примет чемпионат России по стрельбе из лука
Забайкалье примет чемпионат России по стрельбе из лука
Власть, 02.11.2022
В регионе стартовала подготовка к предстоящим соревнованиям
В прокуратуре Бурятии провели учебно-методический семинар
В прокуратуре Бурятии провели учебно-методический семинар
Власть, 02.11.2022
Михаил Филичев подчеркнул актуальность процесса цифровизации
ООН утвердила резолюцию о безъядерном статусе Монголии
ООН утвердила резолюцию о безъядерном статусе Монголии
Власть, 31.10.2022
Обсуждение и утверждение резолюции проходит каждые два года
Зампред правительства Бурятии: «Наша задача – не в количестве протоколов»
Зампред правительства Бурятии: «Наша задача – не в количестве протоколов»
Власть, 28.10.2022
В Бурятии планируют добиться тушения всех лесных пожаров в первые сутки  
Бурятский депутат подарил свой УАЗ участникам спецоперации
Бурятский депутат подарил свой УАЗ участникам спецоперации
Власть, 28.10.2022
Уже скоро автомобиль отправится на передовую
Мэра Саянска госпитализировали в больницу
Мэра Саянска госпитализировали в больницу
Власть, 28.10.2022
Он находится в кардиологическом отделении
Иркутск и Маньчжурия собираются установить дружественные отношения
Иркутск и Маньчжурия собираются установить дружественные отношения
Власть, 26.10.2022
Главы городов подпишут соглашение после снятия коронавирусных ограничений
Глава Бурятии просит поддержать проект «Мусор из головы»
Глава Бурятии просит поддержать проект «Мусор из головы»
Власть, 26.10.2022
Экологический проект борется за победу в международной премии «Мы вместе»
В Северобайкальске решили отказаться от прямых выборов мэра
В Северобайкальске решили отказаться от прямых выборов мэра
Власть, 26.10.2022
Таков результат общественных слушаний, проведённых в городе 25 октября

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^