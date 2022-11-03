Главе муниципального образования внесено прокурорское представление
Как выяснила прокурорская проверка, в июне 2022 года в администрацию района Закаменского района Бурятии поступило обращение жителя о возможности получения земельного участка для строительства жилого дома.
Однако орган местного самоуправления направил заявителю ответ с нарушением установленного законом 30-дневного срока, не в полном объёме, не рассмотрев его доводы.
Главе муниципального образования внесено прокурорское представление, которое удовлетворено. Кроме того, в отношении ответственного должностного лица возбуждено административное дело по ст. 5.59 КоАП РФ «Нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка рассмотрения обращений граждан». Виновный привлечён к ответственности, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Жителю Бурятии в администрации затянули с ответом
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Власть, 03.11.2022
Главе муниципального образования внесено прокурорское представление
Власть, 03.11.2022
Соответствующее предложение отправлено на рассмотрение премьеру Михаилу Мишустину
В регионе стартовала подготовка к предстоящим соревнованиям
Срок определён до 1 декабря
Михаил Филичев подчеркнул актуальность процесса цифровизации
Власть, 01.11.2022
Всего обратилось 17 человек
Власть, 31.10.2022
Обсуждение и утверждение резолюции проходит каждые два года
В Бурятии планируют добиться тушения всех лесных пожаров в первые сутки
Уже скоро автомобиль отправится на передовую
Он находится в кардиологическом отделении
Власть, 27.10.2022
Зарплату он забирал себе
Главы городов подпишут соглашение после снятия коронавирусных ограничений
Горсовет Улан-Удэ принял решение изменить налоговую ставку в отношении объектов нежилой недвижимости
В 2028 году налоговая ставка должна достигнуть 2%
Экологический проект борется за победу в международной премии «Мы вместе»
Таков результат общественных слушаний, проведённых в городе 25 октября