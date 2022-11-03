Жителю Бурятии в администрации затянули с ответом

Власть, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Главе муниципального образования внесено прокурорское представление



Как выяснила прокурорская проверка, в июне 2022 года в администрацию района Закаменского района Бурятии поступило обращение жителя о возможности получения земельного участка для строительства жилого дома.



Однако орган местного самоуправления направил заявителю ответ с нарушением установленного законом 30-дневного срока, не в полном объёме, не рассмотрев его доводы.



Главе муниципального образования внесено прокурорское представление, которое удовлетворено. Кроме того, в отношении ответственного должностного лица возбуждено административное дело по ст. 5.59 КоАП РФ «Нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка рассмотрения обращений граждан». Виновный привлечён к ответственности, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

