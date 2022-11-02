В прокуратуре Бурятии провели учебно-методический семинар

Михаил Филичев подчеркнул актуальность процесса цифровизации
В прокуратуре Бурятии состоялся учебно-методический семинар для главных и ведущих специалистов органов прокуратуры республики, на котором обсудили актуальные вопросы эксплуатации автоматизированных информационных систем, предусматривающих электронный документооборот.
Семинар открыл исполняющий обязанности прокурора республики Михаил Филичев. Он отметил важность повышения профессионального уровня государственных гражданских служащих, обеспечивающих делопроизводство прокуратуры республики, подчеркнул актуальность процесса цифровизации в деятельности прокуратуры, сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.
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