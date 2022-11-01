Всего обратилось 17 человек
Заместитель прокурора республики Светлана Козлова в рамках работы мобильной приёмной прокуратуры республики провела приём граждан и предпринимателей в Мухоршибирском районе Бурятии.
Всего обратилось 17 жителей и предпринимателей района. Жалобы касались вопросов соблюдения социальных прав граждан, в том числе получения пособий на детей и иных выплат, предоставления льгот по оплате за детские сады. Инвалид из посёлка Саган-Нур выразил несогласие с действиями работодателя при его трудоустройстве.
Двое предпринимателей затронули вопросы своевременности оплаты за оказанные ими услуги теплоснабжения бюджетным учреждениям района.
Принято 12 обращений, по которым организованы проверки.
Кроме того, Светлана Козлова провела встречу с резидентом территории опережающего развития «Бурятия» - обществом с ограниченной ответственностью «Битривер-Б». Во встрече участвовали общественный представитель уполномоченного по защите прав предпринимателей республики, представитель администрации муниципального района.
Резидент представил инвестиционный проект по строительству датацентра, который предполагает размещение наиболее энергоэффективных серверов и их своевременную замену.
- Представителям бизнеса разъяснены положения законодательства в сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности, земельного и градостроительного законодательства, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Зампрокурора Бурятии провела приём граждан Мухоршибирском районе
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