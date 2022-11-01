Зампрокурора Бурятии провела приём граждан Мухоршибирском районе

Заместитель прокурора республики Светлана Козлова в рамках работы мобильной приёмной прокуратуры республики провела приём граждан и предпринимателей в Мухоршибирском районе Бурятии.Всего обратилось 17 жителей и предпринимателей района. Жалобы касались вопросов соблюдения социальных прав граждан, в том числе получения пособий на детей и иных выплат, предоставления льгот по оплате за детские сады. Инвалид из посёлка Саган-Нур выразил несогласие с действиями работодателя при его трудоустройстве.Двое предпринимателей затронули вопросы своевременности оплаты за оказанные ими услуги теплоснабжения бюджетным учреждениям района.Принято 12 обращений, по которым организованы проверки.Кроме того, Светлана Козлова провела встречу с резидентом территории опережающего развития «Бурятия» - обществом с ограниченной ответственностью «Битривер-Б». Во встрече участвовали общественный представитель уполномоченного по защите прав предпринимателей республики, представитель администрации муниципального района.Резидент представил инвестиционный проект по строительству датацентра, который предполагает размещение наиболее энергоэффективных серверов и их своевременную замену.- Представителям бизнеса разъяснены положения законодательства в сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности, земельного и градостроительного законодательства, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.