Мэра Саянска госпитализировали в больницу

Власть, Фото: телеграм-канал Олега Боровского

Он находится в кардиологическом отделении



Мэра города Саянск Олега Боровского госпитализировали, он находится в кардиологическом отделении Иркутской областной клинической больницы. Об этом глава Саянска сообщил в своём телеграм-канале.



- Для избежания слухов поясняю сложившуюся ситуацию. После поездки в Юргу, видимо на нервах и эмоциях, дали знать о себе старые болячки – давление и сахар. В понедельник решил пойти на дневной стационар, хотел немного привести себя в порядок. Начал сдавать анализы, и врачи запаниковали, им не понравилась моя кардиограмма, начали подозревать инфаркт и положили в кардиологию. Подключили телемедицину, и Иркутск настоятельно рекомендовал, чтобы меня транспортировали в областную кардиологию, куда сегодня меня и отправили, - рассказал Олег Боровский.



Он уточнил, что уже устроился в больнице, чувствует себя хорошо. «Никакой паники нет, всё нормально», - подчеркнул он.



- Подкреплю здоровье и вернусь на свой рабочий пост! Не могу и не хочу без вас, мы уже как одна семья! Всем добра, всех обнимаю и целую! Всегда на связи, будет что-то срочное, пишите, - обратился Олег Боровский.



Также он поблагодарил пользователей за поддержку.



- Наверное, нет большего счастья, понимать, что тебя жду, и ты нужен. У нас с вами ещё много планов, есть, над чем работать! Скоро вернусь, - пообещал он.

