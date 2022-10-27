Зарплату он забирал себе
В Бурятии под контролем судебных приставов исполнено судебное решение по делу о фиктивном трудоустройстве. Глава одного из муниципальных образований Тарбагатайского района, используя служебное положение, фиктивно устроил водителем своего шурина. Зарплату за якобы отработанное время чиновник забирал себе, сообщили в УФССП по Бурятии.
Как выяснилось во время следствия, присвоенные деньги мужчина собирался использовать для нужд возглавляемой им администрации, а заодно и для прикрытия недостатков в своей работе. Родственник чиновника, хотя фактически не выполнял трудовые обязанности, получил прибавку к будущей пенсии. Период его фиктивного трудоустройства был включен в трудовой стаж.
Суд признал незаконным включение администрацией периода фиктивного трудоустройства в стаж, учитываемый при назначении трудовой пенсии. Соответствующее исполнительное производство было открыто в Тарбагатайском районном отделении судебных приставов.
- Под контролем наших сотрудников администрация направила в пенсионный фонд сведения об отсутствии трудового стажа в период фиктивного трудоустройства. В налоговую службу — об излишне перечисленных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование. После этого судебным приставом-исполнителем была проведена проверка. На сегодняшний день из базы и пенсионного фонда, и налоговой данные исключены, - рассказал главный судебный пристав Бурятии Петр Ертанов.
В Бурятии чиновник фиктивно трудоустроил шурина
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