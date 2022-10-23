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В партии «Единая Россия» рассказали об открытии региональных отделений в ЛДНР

В партии «Единая Россия» рассказали об открытии региональных отделений в ЛДНР
Власть,  Фото:пресс-служба "Единой России"
Региональные отделения партии уже смогли организовать доставку более 14 тысяч тонн гуманитарного груза

«Единая Россия» запустила в работу собственные отделения в Луганской народной республике и Донецкой народной республике. Секретарем отделения партии в ДНР назначили временно исполняющего обязанности главы региона Дениса Пушилина, секретарем отделения ЛНР — председателя Народного совета республики Дениса Мирошниченко.

Ряды руководящей верхушки Донецкого отделения ЕР пополнили представители команды главы республики в администрации региона, Народного совета ДНР, молодежных и патриотических организаций, специалисты в области культуры, здравоохранения и науки, предприниматели, а также члены наиболее масштабного общественного движения в Донбассе — «Донецкая Республика», которые заботятся о защите интересов местного населения по всем направлениям. Как сообщает rostovgazeta.ru, более 43 тысяч жителей региона уже направили заявки на вступление в партию.

В ЛНР в региональном политическом совете «Единой России» теперь состоят временно исполняющий обязанности главы республики Леонид Пасечник, сотрудники администрации региона и Народного совета, члены молодёжных и ветеранских движений, профсоюзов, общественного объединения «Мир Луганщине», деятели науки, культуры и медицины, спортсмены. О своем намерении вступить в ряды партии путем подачи заявки сообщили свыше 22 тыс. граждан.

По словам секретаря генерального совета Андрея Турчака, благодаря учреждению Донецкого отделения «Единой России» удастся объединить все те направления, которые партия курировала на территории региона и ранее при участии общественных объединений ДНР: оказание помощи и поддержки населению.

Турчак, который стал спикером на первом совместном заседании регионального отделения «Единой России», подчеркнул, что все пункты народной программы партии, с которой ЕР одержала победу на выборах депутатов ГД VIII созыва, будут реализованы в ДНР при поддержке сформированного на освобожденных территориях отделения партии. Он также заявил, что «Единая Россия» в ДНР реализует множество мер по укреплению экономики и народного хозяйства, позаботившись о том, чтобы местные институты были полностью интегрированы в российское законодательство.

Денис Пушилин при этом отметил, что региональное отделение партии в Донецкой народной республике представляет собой команду серьезных профессионалов, которые смогли успешно преодолеть все испытания начиная с 2014 года, а теперь смогут зарекомендовать себя и в борьбе с новыми вызовами.

В ЛНР к партии уже присоединились свыше 22 тысяч местных жителей, о чем отчитался секретарь генсовета ЕР, подводя итоги первого общего собрания регионального отделения «Единой России». Согласно комментарию Турчака, на фоне запуска в работу этого представительства партия получила намного больше возможностей, которые помогут ей масштабировать направления своей деятельности.

Как пишет сайт ER.RU, партия с начала ведения специальной военной операции России на территории Украины оказывает полноценную поддержку населению Донбасса, а также отказавшимся эвакуироваться жителям ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей. Региональные отделения партии уже смогли организовать доставку более 14 тысяч тонн гуманитарного груза в народные республики, из них 700 тонн — медицинские принадлежности и лекарства.


Единая Россия

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