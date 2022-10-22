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Депутаты Улан-Удэ убрались в сквере имени Пушкина

Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
С 19 сентября в городе идёт месячник чистоты

21 октября депутаты и аппарат Улан-Удэнского горсовета вышли на традиционный субботник в сквер имени Пушкина.

- Мы здесь убираемся в сквере Пушкина два раза в год, постоянно. Место такое оживлённое, проходимость большая, очень много молодых людей. Своим примером мы показываем, чтобы люди присоединялись и поддерживали чистоту в городе, в частности в сквере Пушкина, - рассказал депутат Улан-Удэнского Горсовета по 6 округу Василий Иванов.

С 19 сентября в городе идёт месячник чистоты. Было убрано порядка 1713 кубометров листвы, что эквивалентно 171 полному «КамАЗу».

- Как говорили в старом мультике: «Чистота – залог здоровья». Сейчас готовимся к зиме. Листва упала, необходимо её убрать, чтобы привести город в нормальное состояние. Место выбираем не мы, место выбирает администрация города, нам определили этот сквер. За один день город не справится, мэр Игорь Юрьевич поставил задачу месячник чистоты выдержать полностью по всему городу, все главы районов и комитеты озадачены. Я думаю, что все жители, все предприятия, все учебные заведения поддержат, и мы с вами весь город сделаем чистым. Хочу отметить, что все люди, которые приезжают с других регионов, в последнее время отмечают, что город наш очень чистый, - поделился председатель Улан-Удэнского горсовета Анатолий Белоусов.

Депутаты убрали листву и мусор граблями и мётлами, пройдясь не только по дорожкам внутри сквера, но и по всем газонам, а также лестнице и по периметру всего сквера.

Сегодня в Улан-Удэ проходит общегородской субботник.
ГорсоветУУ сквер уборка

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